DIPLOMACIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump viajará a China del 13 al 15 de mayo invitado por Xi Jinping

El viaje, aplazado por la ofensiva contra Irán, comenzará en Corea del Sur, donde las dos partes mantendrá conversaciones comerciales.
Donald Trump Xi Jinping Estados Unidos China EFE
Trump y Jinping en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trump Txinara joango da maiatzaren 13tik 15era, Xi Jinpingek gonbidatuta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades chinas han anunciado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping.

"Por invitación del presidente (chino) Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", ha confirmado la portavocía del Ministerio de Exteriores del Gigante Asiático en un mensaje publicado en redes sociales.

La misma ya había sido anunciada a finales de marzo por el propio inquilino de la Casa Blanca para la misma fecha, después de que tuviera que ser aplazada por la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que imposibilitó que se materializara el encuentro bilateral presidencial previsto para ese mismo marzo.

En la víspera del inicio de la misma viajará a Corea del Sur una delegación de China, encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en aras de "mantener consultas comerciales con Estados Unidos", según ha manifestado un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia Xinhua.

En el mismo, ambas partes abordarán cuestiones comerciales y económicas de interés mutuo, después de que en octubre del pasado 2025 Washington y Pekín alcanzaran una tregua arancelaria en la ciudad surcoreana de Busan.

Donald Trump China Internacional

Te puede interesar

Thiago Ávila y Saif Abukeshek en una foto previa a la misión de 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Israel liberará este sábado a los activistas Thiago Ávila y Saif Abukeshek antes de su deportación

El servicio de inteligencia israelí ha informado al equipo legal Adalah que ambos activistas serán liberados "hoy mismo", y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación. Adalah ha asegurado estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleva a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días". Ávila se encuentran en huelga de hambre y Abukeshek en huelga seca y de hambre.
Cargar más
Publicidad
X