Trump viajará a China del 13 al 15 de mayo invitado por Xi Jinping

Las autoridades chinas han anunciado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping.



"Por invitación del presidente (chino) Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", ha confirmado la portavocía del Ministerio de Exteriores del Gigante Asiático en un mensaje publicado en redes sociales.



La misma ya había sido anunciada a finales de marzo por el propio inquilino de la Casa Blanca para la misma fecha, después de que tuviera que ser aplazada por la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que imposibilitó que se materializara el encuentro bilateral presidencial previsto para ese mismo marzo.



En la víspera del inicio de la misma viajará a Corea del Sur una delegación de China, encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en aras de "mantener consultas comerciales con Estados Unidos", según ha manifestado un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia Xinhua.



En el mismo, ambas partes abordarán cuestiones comerciales y económicas de interés mutuo, después de que en octubre del pasado 2025 Washington y Pekín alcanzaran una tregua arancelaria en la ciudad surcoreana de Busan.

