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Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE. UU.

No han trascendido los detalles de la respuesta, pero el presidente estadoundinse ha advertido a Teherán de que "no se reirá más" de su país.
WASHINGTON (United States), 01/05/2026.- US President Donald Trump speaks to reporters as he departs the White House for Florida in Washington, DC, USA, 01 May 2026. Trump spoke about Iran, as well as about Spirit Airlines, saying his administration gave the airline a 'final' bailout proposal. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpen ustez, "guztiz onartezina" da Iranek AEBren bake proposamenari emandako erantzuna. AEB
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

Trump mostró su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa "Full Measure", aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con atacar más "objetivos".

EE. UU. e Irán intercambian ataques, mientras Trump asegura que el alto el fuego continúa vigente
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