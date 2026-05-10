La Flotilla confirma la deportación de Abukeshek y Ávila tras "seis días brutales" detenidos en Israel
El centro pro derechos humanos Adalah, que ha representado legalmente al activista hispanopalestino Saif Abukeshek y a su compañero brasileño Thiago Ávila en Israel, ha recibido este domingo la "confirmación oficial" de que ambos integrantes de la Flotilla Global Sumud fueron "liberados y deportados" por autoridades israelíes.
"Si bien ahora están libres, Adalah condena todo el proceso como una flagrante violación del derecho internacional. Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en total aislamiento y los malos tratos a los que fueron sometidos", ha indicado el centro legal en un comunicado.
Además, ha agregado que el "uso de la detención y el interrogatorio" contra activistas y defensores de los derechos humanos es "un intento inaceptable" por parte de Israel de "reprimir la solidaridad global con los palestinos en Gaza".
Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había anunciado la deportación de Abukeshek y Ávila, a quienes calificaron como "provocadores profesionales" y aseguraron que no permitirán "ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza".
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El servicio de inteligencia israelí ha informado al equipo legal Adalah que ambos activistas serán liberados "hoy mismo", y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación. Adalah ha asegurado estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleva a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días". Ávila se encuentran en huelga de hambre y Abukeshek en huelga seca y de hambre.
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