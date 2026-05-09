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La Unión Europea busca una voz única en política exterior

(Foto de ARCHIVO) HANDOUT - 18 March 2026, Belgium, Brussels: A general view of the European Council ahead of an EU leaders summit. Photo: Frederic Sierakowski/European Council/dpa Frederic Sierakowski/European Co / DPA 18/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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Euskaraz irakurri: Europar Batasuna, nazioartean ahots bakarraren bila
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Con las guerras tan cerca y las alianzas cambiando, mira a su alrededor y también hacia dentro. Porque su lugar en el mundo depende cada vez más de sí misma. 

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