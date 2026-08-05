Irán y Omán acuerdan una nueva ruta de navegación en Ormuz

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo para una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento, según ha informado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

"Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción", ha afirmado.

No obstante, el portavoz ha subrayado que un eventual acuerdo no supondrá por sí solo la reapertura inmediata del estrecho, pues su cierre fue consecuencia de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

Según Bagaei, mientras continúen el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes y otras acciones "agresivas y amenazantes" contra la República Islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro para la navegación comercial.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a unas negociaciones que, según dijo, comenzarían el lunes, algo que Teherán ha negado.

Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, pero Washington reanudó sus ataques, por lo que Teherán volvió a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz.