Guerra en Oriente Medio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Irán y Omán acuerdan una nueva ruta de navegación en Ormuz

El acuerdo sobre las nueva ruta por el estrecho no implica su reapertura, pues, según Irán, depende de la ofensiva militar estadounidense-israelí.
(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Iranian speedboat of the Basij Resistance Mobilization Force, a paramilitary volunteer militia within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and one of its five branches, is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas, the Great of Persia, in the 17th century. This campaign drove the Portuguese navy out of Hormuz Island, after which it was named the waterway that separated the Gulf from the Sea of Oman. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
Un bote iraní en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo para una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento, según ha informado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

"Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción", ha afirmado.

No obstante, el portavoz ha subrayado que un eventual acuerdo no supondrá por sí solo la reapertura inmediata del estrecho, pues su cierre fue consecuencia de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

Según Bagaei, mientras continúen el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes y otras acciones "agresivas y amenazantes" contra la República Islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro para la navegación comercial.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a unas negociaciones que, según dijo, comenzarían el lunes, algo que Teherán ha negado.

Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, pero Washington reanudó sus ataques, por lo que Teherán volvió a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump presiona a Irán mientras Teherán y Omán negocian la apertura del estrecho de Ormuz
Irán Oriente Próximo Internacional

Te puede interesar

FOTODELDÍA - CEUTA, 02/08/2026.- Medios desplegados intentan detener a un migrante este domingo en Ceuta. EFE/Reduán
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Marruecos atribuye la crisis de Ceuta a las mafias, la desinformación y los malentendidos sobre las devoluciones

El Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido su primera valoración sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha cifrado en 11 los fallecidos en su territorio. Rabat asegura que los hechos estuvieron provocados por redes de trata, campañas de desinformación y una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo español, sobre la que, según una fuente citada por EFE, advirtió a España.

Cargar más
Publicidad
X