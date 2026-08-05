Trump presiona a Irán mientras Teherán y Omán negocian la apertura del estrecho de Ormuz
Irán y Omán avanzan en las negociaciones para definir el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía. Teherán ha asegurado que las conversaciones mantienen un tono positivo en los ámbitos técnico y político, mientras aumenta la presión de Estados Unidos para reabrir este enclave estratégico.
El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, ha explicado que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo que permita gestionar el tránsito marítimo y establecer rutas seguras de entrada y salida para los buques.
"Las negociaciones han sido evaluadas positivamente tanto a nivel técnico como político", ha señalado Bagaei, quien ha añadido que Irán y Omán buscan garantizar tanto sus derechos soberanos como sus necesidades de seguridad nacional.
El diplomático iraní ha indicado que los detalles definitivos del acuerdo se conocerán cuando finalicen las conversaciones y ambas partes alcancen una decisión común.
Trump amenaza con nuevas medidas contra Irán
El avance de las conversaciones entre Teherán y Mascate se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene la presión sobre Irán y exige la reapertura del estrecho de Ormuz.
Trump ha asegurado que el paso marítimo "se abrirá muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro". El mandatario estadounidense ha vinculado la situación del estrecho con el programa nuclear iraní y ha insistido en que Teherán no puede disponer de un arma nuclear.
"Si vuelven a echarse atrás, les va a caer una buena", ha afirmado Trump, quien ha defendido que su Administración estaba preparada para lanzar un ataque contra Irán antes de abrir una vía de negociación.
El presidente estadounidense aseguró que suspendió una ofensiva para dar margen a las conversaciones, aunque Teherán ha negado que existieran esos contactos directos.
Estados Unidos dice estar implicado en las conversaciones
Washington ha afirmado que participa en las negociaciones entre Irán y Omán. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos está implicado en los contactos, una afirmación que el Gobierno iraní ha rechazado.
Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que podría alcanzarse un acuerdo inminente para permitir de nuevo el tránsito de embarcaciones comerciales por Ormuz.
El estrecho, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, es una vía clave para el comercio energético internacional. La tensión aumentó después de que Irán cerrara el paso tras la reanudación de las hostilidades y Estados Unidos reforzara su presencia naval en la zona.
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