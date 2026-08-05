Vitoria-Gasteiz celebra el día grande de sus fiestas con parte de la programación en el aire por la huelga

Vitoria-Gasteiz vive este miércoles el día grande de las fiestas de la Virgen Blanca, una jornada en la que la tradición volverá a ser protagonista con los actos religiosos e institucionales en honor a la patrona de la ciudad. Sin embargo, la huelga convocada por los trabajadores del sector de espectáculos y eventos puede alterar parte de la programación festiva prevista para hoy.

Los primeros actos han comenzado a las 07:00 horas con el tradicional Rosario de la Aurora, que recorre el Casco Histórico en un ambiente de recogimiento acompañado por cánticos y oraciones.

A las 08:00 horas está prevista la misa de la aurora en la plaza de la Virgen Blanca y, una hora más tarde, uno de los momentos más esperados de las fiestas: la ofrenda floral y el aurresku de honor que todas las cuadrillas de blusas y neskas dedicarán a la Virgen Blanca desde el balcón de la iglesia de San Miguel. Después, a las 10:30 horas, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, presidirá la misa pontifical en el templo.

La agenda continuará a las 13:00 horas con la entrega de la Medalla de Oro de Vitoria-Gasteiz a la empresa Lascaray SA, en un acto que tendrá lugar en el Palacio Villa Suso y que estará presidido por la alcaldesa, Maider Etxebarria.

Durante toda la jornada, las calles de la ciudad acogerán además actividades para todos los públicos, con gigantes y cabezudos, Gargantúa, juegos infantiles, teatro y propuestas musicales dentro de unas fiestas que se prolongarán hasta el próximo lunes.