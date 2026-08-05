Vitoria-Gasteiz celebra el día grande de sus fiestas con parte de la programación en el aire por la huelga
La ofrenda floral y el aurresku de las cuadrillas de blusas y neskas a la Virgen Blanca protagonizan este miércoles los actos centrales del día grande de las fiestas de Vitoria-Gasteiz. La huelga de técnicos de espectáculos ya ha obligado a suspender la función de La pasión infinita y mantiene en duda otros eventos del programa.
Vitoria-Gasteiz vive este miércoles el día grande de las fiestas de la Virgen Blanca, una jornada en la que la tradición volverá a ser protagonista con los actos religiosos e institucionales en honor a la patrona de la ciudad. Sin embargo, la huelga convocada por los trabajadores del sector de espectáculos y eventos puede alterar parte de la programación festiva prevista para hoy.
Los primeros actos han comenzado a las 07:00 horas con el tradicional Rosario de la Aurora, que recorre el Casco Histórico en un ambiente de recogimiento acompañado por cánticos y oraciones.
A las 08:00 horas está prevista la misa de la aurora en la plaza de la Virgen Blanca y, una hora más tarde, uno de los momentos más esperados de las fiestas: la ofrenda floral y el aurresku de honor que todas las cuadrillas de blusas y neskas dedicarán a la Virgen Blanca desde el balcón de la iglesia de San Miguel. Después, a las 10:30 horas, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, presidirá la misa pontifical en el templo.
La agenda continuará a las 13:00 horas con la entrega de la Medalla de Oro de Vitoria-Gasteiz a la empresa Lascaray SA, en un acto que tendrá lugar en el Palacio Villa Suso y que estará presidido por la alcaldesa, Maider Etxebarria.
Durante toda la jornada, las calles de la ciudad acogerán además actividades para todos los públicos, con gigantes y cabezudos, Gargantúa, juegos infantiles, teatro y propuestas musicales dentro de unas fiestas que se prolongarán hasta el próximo lunes.
La huelga obliga a suspender La pasión infinita
La huelga de los técnicos de espectáculos de Euskadi ya ha tenido consecuencias en la programación cultural de la ciudad. La Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz ha comunicado la suspensión de la función de La pasión infinita prevista para este miércoles, 5 de agosto, a las 20:00 horas en el Teatro Félix Petite Antzokia.
El espectáculo, incluido dentro de la temporada de Primavera-Verano 2026 de la Red Municipal de Teatros, no podrá celebrarse al no poder realizarse el montaje técnico necesario para la función debido al paro convocado.
Por el momento, la función prevista para mañana, jueves 6 de agosto, mantiene su programación habitual, aunque su celebración dependerá de la evolución de la huelga.
Las personas que adquirieron entradas por internet recibirán el importe de forma automática, sin necesidad de realizar ninguna solicitud. En el caso de las entradas compradas en taquilla o por teléfono, la devolución podrá solicitarse a partir del 10 de septiembre en la taquilla de la Red Municipal de Teatros, situada en la Oficina de Turismo de la plaza de España, o a través del teléfono 945 161 045. Será necesario presentar la entrada para tramitar el reembolso.
La huelga deja varios actos pendientes
La celebración coincide con la jornada de huelga convocada por los trabajadores del sector de espectáculos y eventos para denunciar el bloqueo de la negociación de su convenio colectivo, que se prolonga desde hace más de dos años y medio.
El paro ya ha provocado la suspensión de los conciertos previstos en las txosnas y mantiene en el aire otras citas destacadas del programa oficial. Entre ellas figura el concierto que Leire Martínez tiene previsto ofrecer a medianoche en la plaza de los Fueros, cuya celebración dependerá de la evolución del conflicto.
Los trabajadores también han convocado una concentración a las 18:00 horas frente al edificio de Correos para reclamar avances en la negociación del convenio.
Cobertura especial de EITB
EITB realizará un seguimiento especial del día grande de las fiestas de la Virgen Blanca a través de sus diferentes medios. Radio Vitoria ofrecerá una programación especial desde primera hora, mientras que Orain.eus informará en directo sobre el desarrollo de los principales actos de la jornada y las posibles incidencias derivadas de la huelga.
La cobertura continuará el viernes con la bajada de Edurne y Celedón Txiki, en ETB1 y ETB ON, y concluirá en la madrugada del domingo con la subida de Celedón, también en directo.
La programación especial se completará con las retransmisiones de las semifinales y la final del Torneo de Pelota de la Virgen Blanca, así como con la emisión del tradicional Concierto de Txistularis, en ETB ON.
FIESTAS DE LA BLANCA
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