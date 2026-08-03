HUELGA
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El personal técnico de espectáculos apela a la "empatía" de los artistas ante la huelga convocada durante las fiestas de las capitales vascas

Los sindicatos que negocian el primer convenio vasco del sector han convocado paros los días 5, 14 y 26 de agosto para reclamar mejoras laborales y pedir a la patronal que retome las negociaciones. La primera jornada de huelga coincidirá este miércoles con el día grande de las fiestas de Vitoria-Gasteiz.
Los representantes sindicales de los Técnicos de espectáculos y eventos informan de la huelga, en la plaza General Loma,a 3 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Denuncian el bloqueo patronal de su primer convenio y exigen condiciones dignas, y por ello irán ala huelga el próximo 5 de agosto. Iñaki Berasaluce / Europa Press 03/8/2026
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ikuskizunetako teknikariek "enpatia" eskatu diete artistei, euskal hiriburuetako jaietan deitutako grebaren aurrean
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EITB

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Los técnicos de espectáculos y eventos han pedido "empatía" a los artistas que tienen actuaciones programadas durante las jornadas de huelga convocadas en agosto. Los paros, impulsados por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT, tendrán lugar los días 5, 14 y 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao, con el objetivo de presionar a la patronal EUKI para que vuelva a la mesa de negociación del primer convenio vasco del sector.

En una comparecencia ante los medios, representantes del comité de huelga han explicado que no habrá servicios mínimos, ya que la cultura no está considerada un servicio esencial. Han recordado además que la huelga celebrada el pasado 15 de mayo tuvo un seguimiento del 80 % y han insistido en que buscan alcanzar un acuerdo "de mínimos" que garantice unas condiciones laborales dignas.

Los convocantes denuncian que el sector está "completamente desregularizado" y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos, la falta de pluses por trabajo en festivos o en horario nocturno y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.

Como ejemplo de esa situación, han explicado que actualmente las empresas comunican los turnos con apenas cinco días de antelación. Frente a ello, reclaman conocer el calendario de trabajo con seis semanas de margen y disponer del horario concreto de cada jornada con al menos dos semanas de antelación.

La primera huelga coincidirá con el día grande de La Blanca

La primera jornada de paro afectará este miércoles a las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz. Los sindicatos han criticado que unos festejos con un "presupuesto millonario" estén vinculados, a su juicio, a situaciones de precariedad laboral.

También han señalado a las empresas adjudicatarias de los montajes en las plazas de los Fueros, Matxete y la Provincia, así como al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al que reprochan no supervisar las condiciones laborales en las que se desarrollan estos trabajos.

Entre las actuaciones programadas para ese día figuran los conciertos de Leire Martínez, en la plaza de los Fueros; La Txama, en la plaza del Matxete, y Mariachi Imperial de Guanajuato, en la plaza de la Provincia.

Además, las txosnas han anunciado que, en solidaridad con los huelguistas, suspenderán las actuaciones musicales previstas para esa jornada.

Los sindicatos han advertido de que, una vez concluyan las huelgas previstas durante las fiestas de las tres capitales vascas, darán un margen a la patronal para reanudar las negociaciones. Si no se producen avances, han avisado de que convocarán nuevos paros.

Conciertos Vitoria-Gasteiz Conflictos laborales Economía

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