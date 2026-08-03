El personal técnico de espectáculos apela a la "empatía" de los artistas ante la huelga convocada durante las fiestas de las capitales vascas

Los técnicos de espectáculos y eventos han pedido "empatía" a los artistas que tienen actuaciones programadas durante las jornadas de huelga convocadas en agosto. Los paros, impulsados por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT, tendrán lugar los días 5, 14 y 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao, con el objetivo de presionar a la patronal EUKI para que vuelva a la mesa de negociación del primer convenio vasco del sector.

En una comparecencia ante los medios, representantes del comité de huelga han explicado que no habrá servicios mínimos, ya que la cultura no está considerada un servicio esencial. Han recordado además que la huelga celebrada el pasado 15 de mayo tuvo un seguimiento del 80 % y han insistido en que buscan alcanzar un acuerdo "de mínimos" que garantice unas condiciones laborales dignas.

Los convocantes denuncian que el sector está "completamente desregularizado" y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos, la falta de pluses por trabajo en festivos o en horario nocturno y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.

Como ejemplo de esa situación, han explicado que actualmente las empresas comunican los turnos con apenas cinco días de antelación. Frente a ello, reclaman conocer el calendario de trabajo con seis semanas de margen y disponer del horario concreto de cada jornada con al menos dos semanas de antelación.