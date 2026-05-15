Conflictos laborales

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El personal de espectáculos está hoy llamado a la huelga en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

Reclaman un convenio para el sector que garantice condiciones laborales dignas. Muchos actos ya han sido cancelados y se esperan cancelaciones o modificaciones hoy en conciertos, espectáculos teatrales y congresos. 

Digital mixer in a recording Studio , with a computer for recording music. On the background of the sound engineer at work. The concept of creativity and show business., Digital mixer in a recording Studio , with a computer for recording music. On the background of the sound engineer at work. The concept of creativity and show business.
Euskaraz irakurri: Ikuskizunetako langileek greba eguna dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan
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EITB

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El personal técnico de espectáculos está llamado hoy, viernes, a la huelga en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Aseguran que tienen "numerosos" motivos para parar, los largos horarios incontrolados o los estrictos calendarios, entre otros. 

Así, reclaman la regularización del sector y el establecimiento de unas condiciones laborales dignas y justas a través de un convenio propio que garantice los derechos laborales.

Señalan que sus jornadas superan de largo las ocho horas y que no se respetan los periodos de descanso, con las dificultades que ello conlleva para la conciliación. Además, aseguran que no se recibe a cambio ni comensación ni codiciones adecuadas para trabajar. Denuncian la actitud inmovilista de la patronal EUKI y la responsabilidad que tienen las instituciones públicas. 

Junto con el sindicato Teknikariok, también los sindicatos LAB, ELA, ESK, CCOO y UGT se han sumado a la convocatoria y han informado que también están recibiendo el apoyo de los técnicos que trabajan como autónomos, quienes ya han suspendido varios espectáculos en señal de solidaridad. 

Hoy, por lo tanto, se esperan importantes incidencias en la oferta cultural. Se espera que la huelga afecte a conciertos, teatros y congresos. También se ha hecho un llamamiento al público para que no acuda a los espectáculos. 

Pacarta con la convocatoria de huelga
Conflictos laborales Cultura Economía

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