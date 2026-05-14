El jurado popular declara culpable de asesinato al acusado de matar a Maialen Mazón

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco al acusado de matar a Maialen Mazon. El veredicto, adoptado por ocho votos a favor y uno en contra, considera probado que acabó voluntariamente con la vida de la joven alavesa. El jurado también le considera culpable de la muerte de las dos mellizas que esperaba la víctima, así como de abandonar a la hija menor de ambos tras cometer el crimen. No se aprecia ninguna eximente ni atenuante.

Tras conocerse el veredicto, en el que el jurado no considera probado que el acusado actuara en estado de embriaguez ni bajo un colapso mental, todas las acusaciones han mantenido sus peticiones de pena: la Fiscalía, la acusación popular y la acusación particular solicitan 45 años de prisión por los delitos de asesinato, dos delitos de aborto y abandono de menor.

Por su parte, la defensa, que no cuestiona la autoría del crimen contra Maialen Mazon, reclama la absolución al alegar un trastorno mental transitorio.

Maialen Mazón fue asesinada la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de la capital alavesa, aunque no fue descubierto hasta el día siguiente. La hija de la pareja, que entonces tenía dos años y medio, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre, que estaba embarazada de gemelos.