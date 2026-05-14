El Parlamento de Navarra aprueba una moratoria que evita el cierre de 14 unidades de la red concertada por un año
Tras negociaciones al límite, la ruptura entre Geroa Bai y el PSN en materia educativa ha sido inevitable. El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral, impulsada por UPN, que prorroga las unidades concertadas existentes en el curso 2025-2026 para el curso 2026-2027, evitando así el cierre de 14 unidades de la red concertada por un año.
Se trata de la ley de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de variaciones en el número de alumnado en centros sostenidos por fondos públicos, aprobada con los votos a favor de UPN, PP y Vox, las abstenciones de EH Bildu y Geroa Bai y los votos en contra de PSN y Contigo-Zurekin.
Asimismo, la norma incorpora la derogación expresa de la resolución del Departamento de Educación que regulaba la renovación de conciertos educativos para Infantil y Bachillerato a partir del curso 2026-2027, una de las medidas cuestionadas por centros concertados y familias afectadas.
Según el texto presentado por UPN, a Ley Foral tiene por objeto posibilitar un "adecuado equilibrio entre la demanda de las familias y la eficiencia de los recursos” para, en atención a la "realidad demográfica", flexibilizar los criterios aplicables a la concreción de unidades (número de aulas) y ratios en la renovación de los conciertos educativos, tanto en centros públicos como privados.
A tal objeto, se plantea una moratoria de un año para abordar la renovación de los conciertos educativos sujetos a actualización, de modo que en el curso 2026-27 se mantengan las unidades públicas y concertadas "en los niveles a los que afectan los conciertos", es decir, conforme a la actualidad.
Además, a los efectos del proceso de admisión, se determina que la reducción de ratios máximos alumnado/aula (los mismos en ambas redes) sería aplicable a partir del curso 2027-28, "reduciéndose las vacantes a ofertar en la enseñanza concertada".
Ocho enmiendas
En el transcurso del debate efectuado en pleno, se han debatido ocho enmiendas, de las que han prosperado cuatro: la de UPN, trasladando al curso 2027-28 la reducción de ratios, y tres de EH Bildu, concretadas en la modificación del título de la ley, la supresión de su preámbulo y la derogación específica de la resolución referida a la renovación del concierto educativo.
PSN y Contigo-Zurekin han votado en contra de todas las enmiendas.
Reacciones
El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha convocado a los socios de Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, a una reunión para "valorar y, en su caso, ratificar el compromiso político de aquí al final de legislatura e incluso más allá" basado en el acuerdo programático.
Instantes después de que el pleno del Parlamento de Navarra aprobara prorrogar los conciertos educativos, el vicepresidente socialista ha comparecido ante los medios de comunicación en una declaración sin preguntas.
"El Gobierno de Navarra manifiesta su total compromiso con el acuerdo programático firmado esta legislatura, así como también, por supuesto, distintos acuerdos presupuestarios y sectoriales que hemos ido suscribiendo durante estos años", ha dicho.
Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha emplazado a la presidenta de Navarra María Chivite a que "lidere esta situación, a que recomponga la situación, a que garantice la estabilidad y el entendimiento entre los socios", tras la aprobación de la proposición de ley de UPN sobre la enseñanza concertada.
Desde Contigo Zurekin, el portavoz parlamentario Carlos Guzmán ha asegurado que se ha "quebrado" la confianza que tenían con Geroa Bai como socio de gobierno.
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