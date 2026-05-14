Tras negociaciones al límite, la ruptura entre Geroa Bai y el PSN en materia educativa ha sido inevitable. El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral, impulsada por UPN, que prorroga las unidades concertadas existentes en el curso 2025-2026 para el curso 2026-2027, evitando así el cierre de 14 unidades de la red concertada por un año.



Se trata de la ley de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de variaciones en el número de alumnado en centros sostenidos por fondos públicos, aprobada con los votos a favor de UPN, PP y Vox, las abstenciones de EH Bildu y Geroa Bai y los votos en contra de PSN y Contigo-Zurekin.



Asimismo, la norma incorpora la derogación expresa de la resolución del Departamento de Educación que regulaba la renovación de conciertos educativos para Infantil y Bachillerato a partir del curso 2026-2027, una de las medidas cuestionadas por centros concertados y familias afectadas.

Según el texto presentado por UPN, a Ley Foral tiene por objeto posibilitar un "adecuado equilibrio entre la demanda de las familias y la eficiencia de los recursos” para, en atención a la "realidad demográfica", flexibilizar los criterios aplicables a la concreción de unidades (número de aulas) y ratios en la renovación de los conciertos educativos, tanto en centros públicos como privados.

A tal objeto, se plantea una moratoria de un año para abordar la renovación de los conciertos educativos sujetos a actualización, de modo que en el curso 2026-27 se mantengan las unidades públicas y concertadas "en los niveles a los que afectan los conciertos", es decir, conforme a la actualidad.



Además, a los efectos del proceso de admisión, se determina que la reducción de ratios máximos alumnado/aula (los mismos en ambas redes) sería aplicable a partir del curso 2027-28, "reduciéndose las vacantes a ofertar en la enseñanza concertada".



Ocho enmiendas