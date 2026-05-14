El PSN y Geroa Bai llegan sin acuerdo al pleno sobre los conciertos educativos y su relación se tensa al máximo

El PSN y Geroa Bai, socios en el Gobierno de Navarra, llegan sin acuerdo al pleno en el que se votará la proposición de ley de UPN para blindar los conciertos educativos. Después de que durante la jornada del miércoles se amagase con un acuerdo de mínimos, finalmente frustrado, es una incógnita qué ocurrirá durante la jornada de hoy jueves en el Parlamento foral.

La proposición de educación se debatirá hacia las 12:00, y está por ver si hay margen para el acuerdo entre PSN y Geroa Bai sobre qué hacer con el cierre de aulas en el conjunto de la concertada y en la red de ikastolas, un asunto este último muy sensible para Geroa Bai y EH Bildu. En este contexto, el caso de la ikastola de Estella/Lizarra es especialmente comprometido.

La posición socialista y las alternativas

Los socialistas señalan que no se pueden mantener aulas en la concertada si no hay suficiente demanda, mientras que Geroa Bai y EH Bildu reclaman medidas intermedias para atajar esta situación (que los cierres no tengan proyección automática, que no se arrastren en los próximos cursos sin revisión y análisis, rebajar los ratios...).

De no llegar a algún tipo de acuerdo, esta crisis puede suponer un antes y un después en la relación entre PSN y Geroa Bai, el principal socio de la presidenta foral, María Chivite, en el Gobierno de Navarra.

En este momento, en los prolegómenos del pleno, aparece como alternativa la posibilidad de que Geroa Bai pueda presentar enmiendas 'in voce' a la proposición de ley que presenta UPN.

EH Bildu retiró sus enmiendas tras ver que había acuerdo, y está por ver qué decisión toma en el pleno de hoy.

Si la propuesta de UPN sale adelante, además de blindar todos los conciertos y variar la planificación educativa abriría una grieta de imprevisibles consecuencias en el gobierno de coalición, a un año de las elecciones.