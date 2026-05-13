Las ikastolas navarras creen que aún queda "margen para la negociación" sobre los conciertos educativos

La comunidad de las ikastolas de Navarra ha asegurado este miércoles que aún queda "margen para la negociación" para lograr un acuerdo sobre los conciertos educativos, y ha afirmado que el acuerdo inicial entre el PSN y Geroa Bai no recoge las demandas que han reclamado en las últimas semanas.

Las ikastolas se han pronunciado en ese sentido antes de que Geroa Bai anunciara que ve "peligrar" el acuerdo que ha alcanzado hoy mismo con el PSN y haya indicado que, a la hora de formalizar el pacto, la propuesta de los socialistas dista de la planteada por la coalición nacionalista en lo referente a la ikastola de Estella.

"Siempre queda un margen para la negociación, y entre hoy y mañana todavía los partidos también pueden tener una segunda oportunidad porque ningún acuerdo es una alianza eterna. Cabe la posibilidad de rectificar, de incorporar, de mejorar, de aportar", ha declarado el director de la Federación de Ikastolas de Navarra, Josu Repáraz, en una rueda de prensa.

Este jueves, el Parlamento de Navarra debatirá la proposición de ley de UPN por la que se establecen los criterios de modificación de las unidades educativas, y Repáraz ha dicho que "hasta que llegue ese momento siempre queda margen para la negociación".

"Desde las ikastolas siempre hemos intentado promover el diálogo como la herramienta fundamental para desbloquear esta situación, y sí entendemos que todavía sigue habiendo un margen para eso", ha expresado.

Ha asegurado que al recibir la noticia del acuerdo entre Geroa Bai y PSN han sentido "decepción".

Entre tanto, el presidente de Nafarroako Ikastolak, Oier Sanjurjo, ha manifestado el rechazo al acuerdo inicialmente anunciado por Geroa Bai y el PSN: "No recoge las demandas que la sociedad navarra y la comunidad educativa han venido reclamando en las últimas semanas. Hoy, una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria. ¿Qué pasará con las siete aulas de las ikastolas?".

Ha añadido que "quieren limitar el futuro de las ikastolas, y con ello poner límites a que sigamos tejiendo toda Navarra en euskera". Asimismo, ha pedido a "todos los partidos que conforman el Parlamento de Navarra que escuchen las peticiones que la comunidad educativa de Navarra y la amplia comunidad de ikastolas hemos venido reclamando en las últimas semanas".

Sanjurjo ha considerado que el acuerdo entre el PSN y Geroa Bai es "confuso", y ha agregado que "como no hay nada claro, vuelven a salir a defender lo que creen que es justo".

"Nos ha dejado un poco traspuestos ese acuerdo porque no queda claro qué va a pasar con estas siete aulas", ha transmitido.