Pradales cree que con la visita al Vaticano se refuerza la relación entre Euskadi y la Santa Sede
El lehendakari Imanol Pradales ha saludado al papa León XIV durante la audiencia general en el Vaticano y, posteriormente, se ha reunido durante casi una hora con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. "Ha sido un encuentro de un gran valor simbólico e institucional que abre la oportunidad de reforzar la relación entre Euskadi y la Santa Sede", ha asegurado.
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