Pradales cree que con la visita al Vaticano se refuerza la relación entre Euskadi y la Santa Sede

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, de Geroa Bai, ha reconocido que el anuncio del consejero Gimeno sobre el cierre de aulas concertadas ha generado mucha tensión entre el PSN y Geroa Bai, sobre todo porque debilitará a las ikastolas. Geroa Bai ha pedido al partido socialista tiempo, para no cerrar las aulas y para reorganizar con calma el sistema educativo. Para ello, busca un acuerdo para no tener que votan mañana la proposición de ley presentada por UPN para blindar la educación concertada.