Pradalesek uste du Vatikanora egindako bisitarekin Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana indartu egin dela
Imanol Pradales lehendakariak Leon XIV.a aita santua agurtu du Vatikanoko audientzia orokorrean, eta, ondoren, ia ordubetez bildu da Pietro Parolin Estatu idazkariarekin. "Balio sinboliko eta instituzional handiko topaketa izan da, Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana sendotzeko aukera" ematen duela ziurtatu du.
Geroa Baik eta PSNk akordioa itxi dute ikasgelen auzian
Akordioak ez du ekidingo datorren ikasturtean gelak ixtea, baina zabalik uzten du hasieran aurreikusitako kopurua — itunpeko 14 gela itxiko zirela iragarri zen— murriztea; aparteko matrikulaziorako epea amaitu arte ez da zehaztuko kopuru hori.
Chivitek bere "zintzotasuna" jarri du "berme" gisa: "Inork ez du nire jardunean deliturik aurkitu, ezta aurkituko ere"
Nafarroako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, eta azpimarratu du bere gobernuan ez dagoela ustelkeriarik.
Pradalesek aita santua Euskadira gonbidatu du, eta "Gernika" lanarekin eta euskararekin lotutako opariak eman dizkio
Eusko Jaurlaritzak oparien balio sinbolikoa nabarmendu du, memoria historikoa, bakearen defentsa eta kultura- eta hizkuntza-aniztasunaren babesa aldarrikatzen baitute.
Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko
Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.
Albiste izango dira: Pradales lehendakariaren eta Leon XIV.a aita santuaren arteko bilera, Trumpen bidaia Txinara eta "Enarak" dokumentalaren estreinaldia ETB1en eta ETBONen
Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da gaur, Vatikanoan
Imanol Pradales lehendakariak audientzia orokorrean parte hartuko du, Leon XIV.a aita santuak gonbidatuta. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko bilera izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du.
Otxandianok euskararen gaian berdinen arteko negoziazioa egin dadila eskatu du, eta Olanok erantzun du prozesuan ados jar daitezkeela
EH Bilduk Enplegu Publikoaren lege proposamenak parekotasunez negoziatzea eskatu dio EAJri. Jeltzaleek, ordea, edukiei dagokionez elkarrengandik oso urrun ikusten ditu bi proposamenak.
Uxue Barkosek ukatu egin du bere agintaldian ustelkeriarik izan zela, eta zirutatu du ez duela Cerdanekin sekula negoziatu
2015 eta 2019 artean Nafarroako Gobernuko presidente izan zenak hiru orduko agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean.
Itxasok Otxandianori erantzun dio EH Bildu "hirigintza garapenaren eta eraikitzearen aurka" agertu dela udaletan orain arte
Etxebizitzaren arazoari aurre egiteari dagokionez, azken hamar urteak "galdutzat" jo ditu EH Bilduk. Baieztapen horren aurrean, Etxebizitza sailburuak "bakoitzak bere erantzukizuna bere gain hartzeko" deia egin du astearte honetan. Denis Itxasok "proposamen zehatzak" eskatu dizkie indar politikoei.