Pradalesek aita santua Euskadira gonbidatu du, eta "Gernika" lanarekin eta euskararekin lotutako opariak eman dizkio
Eusko Jaurlaritzak oparien balio sinbolikoa nabarmendu du, memoria historikoa, bakearen defentsa eta kultura- eta hizkuntza-aniztasunaren babesa aldarrikatzen baitute.
Imanol Pradales lehendakariak memoria historikoari, bakeari eta hizkuntza-aniztasunari lotutako karga sinboliko handia duten hainbat opari eman dizkio Leon XIV.a aita santuari, Vatikanora egindako bisitan. Halaber, Aita Santua formalki gonbidatu du Euskadi bisitatzera.
Oparien artean, Juan Larrea euskal poeta eta saiakeragilearen Guernica, Pablo Picasso liburua dago. Pablo Picassoren margolan ospetsua aztertzen du lanak, Espainiako Gerra Zibilean Gernikako bonbardaketaren salaketa gisa eta indarkeriaren eta suntsipenaren aurkako sinbolo unibertsal gisa.
Saiakera 1947an argitaratu zen, eta Gernika ikuspegi poetiko, filosofiko eta etiko batetik jorratzen du, eta giza sufrimenduaz, erbesteaz eta gerra osteko itxaropenaz hausnartzen du. Larreak, gainera, harreman estua izan zuen Picassorekin 1937ko Parisko Erakusketa Unibertsaleko Errepublikaren Pabiloirako lanaren sorkuntzan.
Pradalesek, gainera, Jose Luis Zumeta euskal artistak 1999an egindako Gernikaren berrinterpretazioaren erreprodukzio bat ere oparitu dio aita santuari. Obrak sutan dauden baserriak, pertsona mutilatuak eta basakeriaren beste sinbolo batzuk erakusten ditu, adierazkortasunak eta koloreak markatutako konposizio baten bidez.
Eusko Jaurlaritzak azpimarratu duenez, "Gernika bakearen eta askatasunaren ikono unibertsala da", eta oroimen eta erreparazioaren sinboloa Euskal Herriarentzat, 1937ko apirilaren 26ko bonbardaketa herriaren gogamenean baitago. Bonbardaketaren 90. urteurrena datorren urtean izango da.
Hirugarren oparia Jon Sarasua euskal idazle eta pentsalariaren poema bat izan da, euskaraz emana eta kitxuerara itzulia. Testuak hizkuntza eta kultura aniztasuna balioan jartzen du eta aita santuak bere ibilbidean zehar hizkuntza indigenekin izan duen konpromisoa aitortzen du.
Eusko Jaurlaritzak azaldu duenez, keinuarekin aita santuak munduko kultura eta hizkuntza gutxituekin duen inplikazioa eskertu nahi du. Olerkiak euskara "komunitate eta zeregin" gisa definitzen du, eta "partikulartasunetik" nortasun irekia bizirik mantentzeko ahalegin kolektibo gisa.
Bilera Estatu idazkariarekin
Aita santuarekin hitz egin ostean, Pradales ordubetez bildu da Pietro Parolin Egoitza Santuko Estatu idazkariarekin, eta, besteak beste, ETAko presoen gizarteratzea izan du hizpide.
"Memoriari eta bizikidetzari dagokienez Euskadin garrantzitsuak diren bi gai azaldu ahal izan dizkiot, berrezarpenerako justizian lantzen ari garen lege-proiektuari eragiten diotenak, gai oso garrantzitsua, terrorismoaren biktimak eta biktimarioak hurbiltzea ahalbidetzen baitu. Pertsona migratzaileak hartzeko eta integratzeko euskal eredua ere bai landu dugu, migrazioa Europako eta euskal gizarteetan ezohiko garrantzia duen fenomeno bihurtu den une honetan", azaldu du.
Bilera hori, lehendakariarentzat, "balio sinboliko eta instituzional handikoa izan da", Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremanak sendotzeko balio izan baitu.
Pradalesek uste du Vatikanora egindako bisitarekin Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana indartu egin dela
Imanol Pradales lehendakariak Leon XIV.a aita santua agurtu du Vatikanoko audientzia orokorrean, eta, ondoren, ia ordubetez bildu da Pietro Parolin Estatu idazkariarekin. "Balio sinboliko eta instituzional handiko topaketa izan da, Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana sendotzeko aukera" ematen duela ziurtatu du.
Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da gaur, Vatikanoan
Imanol Pradales lehendakariak audientzia orokorrean parte hartuko du, Leon XIV.a aita santuak gonbidatuta. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko bilera izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du.
