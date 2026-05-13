Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko
Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Pradales lehendakariaren eta Leon XIV.a aita santuaren arteko bilera, Trumpen bidaia Txinara eta "Enarak" dokumentalaren estreinaldia ETB1en eta ETBONen
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da gaur, Vatikanoan
Imanol Pradales lehendakariak audientzia orokorrean parte hartuko du, Leon XIV.a aita santuak gonbidatuta. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko bilera izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du.
Otxandianok euskararen gaian berdinen arteko negoziazioa egin dadila eskatu du, eta Olanok erantzun du prozesuan ados jar daitezkeela
EH Bilduk Enplegu Publikoaren lege proposamenak parekotasunez negoziatzea eskatu dio EAJri. Jeltzaleek, ordea, edukiei dagokionez elkarrengandik oso urrun ikusten ditu bi proposamenak.
Uxue Barkosek ukatu egin du bere agintaldian ustelkeririk izan zenik, eta Cerdanekin inoiz ez duela negoziatu ziurtatu du
2015 eta 2019 artean Nafarroako Gobernuko presidente izan zenak hiru orduko agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean.
Itxasok Otxandianori erantzun dio EH Bildu "hirigintza garapenaren eta eraikitzearen aurka" agertu dela udaletan orain arte
Etxebizitzaren arazoari aurre egiteari dagokionez, azken hamar urteak "galdutzat" jo ditu EH Bilduk. Baieztapen horren aurrean, Etxebizitza sailburuak "bakoitzak bere erantzukizuna bere gain hartzeko" deia egin du astearte honetan. Denis Itxasok "proposamen zehatzak" eskatu dizkie indar politikoei.
Euskadik "bakearekin, demokraziarekin eta giza duintasunarekin" duen konpromisoa defendatuko du Pradalesek aita santuarekin izango duen bileran
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da asteazkenean Vatikanoan, eta, bertan, Euskadik "bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin" duen konpromisoa defendatuko du.
Pello Otxandiano: “Orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea proposatzen dugu”
EH Bilduk koalizioaren etxebizitza plana aurkeztu eta ordu gutxira, Pello Otxandiano, Eusko Legebiltzarreko koalizioaren bozeramailea, Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da. Han, etxebizitza arloko bere alderdiaren proposamenak azaldu ditu, eta arreta berezia jarri du etxebizitza publikoko proposamenetan. “Badago ardatz bat bereziki garrantzitsua: herri honetan orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea. Arazoari benetan heldu nahi bazaio, funtsezkoa da etxebizitza publikoaren parke handi bat sustatzea, azpiegitura sozial estrategiko gisa”, adierazi du.
Otxandiano: "Hemen ez da etxebizitza politikarik egin, politika inmobiliarioa egin da"
EH Bilduk "anbizio handiko" plan bat aurkeztu du, etxebizitza merkatuan esku-hartzearen aldeko apustua egiteko; Babes Ofizialeko Etxebizitzaren (BOE) "eskala handiko" sustapenaren alde egiteko, "ahalegin publikoa biderkatzeko"; eta etxebizitzaren "funtzio soziala babestearen" alde egiteko plana darabil koalizioak, beraien hitzetan.
Pedrosa: "Ikastetxeen integrazioak familiekin lan egitea eskatzen du; hausnartu egin behar da zergatik ari garen hori egiten, datuekin"
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak, Egun Onen, adierazi du Araban bost integrazio egin dituztela, eta "hamar ikastetxe" egon direla "inplikatuta". Bizkaian, ordea, ikastetxe batzuk beste batzuetan integratu direla jakinarazi du.