Parte hartzea % 15,07koa izan da Andaluzian 11:30ean, 2022an baino 0,4 puntu gutxiago
6.812.902 dira Andaluziako hauteskunde autonomikoetan botoa emateko eskubidea duten andaluziarrak, 2022an baino 171.046 gehiago. Parlamentua 109 diputatuk osatuko dute, eta 25 alderdik eta 3 koaliziok aurkeztu dituzte hautagaiak.
Andaluziako hauteskunde autonomikoetako parte hartzea % 15,07koa izan da 11:30ak arte, hau da, 2022ko ekainean izandako hauteskundeetan baino ia lau hamarren gutxiago, orduan % 15,44 izan baitziren.
Hamahirugarren hauteskunde autonomikoak egiten ari dira Andaluzian, eta PP da faborito nagusia inkestetan. Ikusteko dago, ordea, gehiengo osoa lortuko duen. Ziur asko parte hartzeak baldintzatuko du popularren gehiengoa.
Hartara, andaluziarrek gaur erabakiko dute sozialistarik gabeko hirugarren gobernua osatuko duten ala ez. Izan ere, PPko hautagai Juanma Morenok Voxekin egindako akordioei esker, PSOE "Gobernutik kanpo" utzi dute azken bi agintaldietan.
Hautagai nagusiek goizean eman dute botoa.
Juanma Moreno Andauluziako presidente eta PP-Aren hautagaiak adierazi duenez, "sentsazio oso onekin" joan da bozkatzera, baina une honetan "dena irekita dago", eta "parte hartze handia" izatea espero du.
Maria Jesus Montero PSOE-Ako hautagaiak "etxean" ez geratzeko deia egin die andaluziarrei, eta botoa ematera "ilusioz" joan daitezela eskatu die, "egun oso garrantzitsua" delako.
Antonio Maillo Por Andalucia alderdiko presidentegaiak "ilusioa eta mobilizazioa" eskatu ditu andaluziarrek datozen lau urteetan zer nahi duten erabaki dezaten.
Jose Ignacio Garcia Adelante alderdiko hautagaiak ere parte hartzeko deia egin du, eta babesa eskatu du "langileen, Andaluziako herriaren eta jende arruntaren alde".
Azkenik, Manuel Gavira Voxeko hautagaiak "lehentasunak argi dituen gobernu bat" behar dela defendatu du.
6,8 milioi andaluziar daude hauteslekuetara deituta
6,8 milioi andaluziarrek baino gehiagok izango dute botoa emateko aukera Andaluziako Parlamenturako hauteskundeetan.
Zehazki, 6.812.902 dira hauteskunde autonomikoetan botoa ematera deituta dauden andaluziarrak —2022an baino 171.046 gehiago—.
Hautesle horietatik 302.070 atzerrian bizi dira, baina XIII. legegintzaldirako Andaluziako Parlamentua osatuko duten 109 diputatuak aukeratzeko deitu dituzte. Guztira, 25 alderditako eta hiru koaliziotako hautagaitzak aurkeztu dira.
Zer du jokoan alderdi bakoitzak M17an?
Andaluziako Parlamenturako hauteskunde autonomikoek agertoki ezberdinak marraztu dituzte bost alderdi nagusi edo koalizio bakoitzarentzat.
Guztira 27 alderdi politiko daude, baina 13 baino ez dira aurkeztu barruti guztietan. Dena den, bost alderdiren arteko lehia aurreikusten da: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía eta Adelante Andalucia.
Ezkerraren gotorleku eraitsia, eskuinaren bastioi berria
Itxasok "zorroztasuna, umiltasuna eta memoria" eskatu dizkio EH Bilduri, etxebizitzaren inguruko proposamenen harira
Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak "datu errealekin" lan egiteko eskatu dio koalizio abertzaleari, "azken hamarkadan Euskadik 15.000 etxebizitza babestu baino gehiago sustatu dituelako, eta ez 3.000, EH Bilduko zenbait buruzagik aste honetan bertan adierazi duten bezala".
Barkosek iritzi dio itunpekoen inguruko akordio politikoa izango litzatekeela "egokiena"
Zehaztu du Geroa Baik ez duela jarrera aldatu 2015etik, alegia, "gobernu plural eta aurrerakoi baten aldeko apustua" egiten jarraitzen duela, eta akordio programatikoa dela irtenbidea. "Horretan ari gara lanean, hezkuntza kalitatea hobetzeko eta euskararen alde egiteko", nabarmendu du.
Anduezak dio EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunetarako, "marketin kanpaina asko egin arren"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan du EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunei eta beharrei erantzuteko, "marketin kanpaina asko egin arren". Gainera, koalizio soberanistari leporatu dio "diagnostiko eta plan asko egin arren, ezer gutxi egitea benetako herri proiektu bat falta zaielako". Anduezak baieztatu du koalizio subiranista espezialista dela arazoak konpondu beharrean areagotzen, zaborraren kudeaketarekin, atez-atekoarekin, egin zuten bezala.
Eusko Jaurlaritzak "kea saltzen" duela salatu du Sumar Mugimenduak, eta inkesta bat egingo du herritarren "kezkak jasotzeko"
Sumar Mugimenduak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak "dena ondo doala esaten digu, baina kea saltzen ari zaizkigu". Hori dela eta, euskal herritarren "benetako kezkak" jasotzeko inkesta ireki bat martxan jarriko dutela iragarri du.
EH Bilduk 60.000 etxebizitza mobilizatzea eta eraikitzea proposatu du hamar urtean, horietatik 30.000 berriak
Etxebizitzaren aldeko aliantza publiko-komunitario handia iradoki du, arrazoizko prezioak bermatzeko, euskal erakundeek, banku-fundazioek eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek (BGAE) osatua, eta, horrela, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan etxebizitza publikoa sustatzeko.
Gauerdian amaituko da hauteskunde kanpaina Andaluzian. Inkesta guztiek Juanma Moreno PPko hautagaia jotzen dute irabazle, baina ikusteko dago Voxen botoak beharko dituen ala ez gobernatzeko. PSOEk, berriz, Maria Jesus Montero hautagaiarekin, azken unera arte ahalegindu nahi du azken urteotan galdutako boto-emaileak berreskuratzen.
Euskadiko zerga turistikoa 6 egunekoa izango da, eta etxebizitza turistikoak gehiago zergapetuko ditu
Podemosek zazpi zuzenketa adostu ditu EAJrekin eta PSE-EErekin, tasa turistikoa "progresiboagoa, malguagoa eta udalentzat erabilgarriagoa" izan dadin.
Pradalesek Osasun ministroari egotzi dio medikuen grebaren erantzukizuna
Monica Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroa defendatzea aurpegiratu dio Imanol Pradales lehendakariak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideari, medikuen greba "berak eragindakoa" izan arren.
Etxebizitza planarekin lursailak eta etxebizitza pribatuak "desjabetu" nahi dituen argitzeko eskatu dio Pradalesek EH Bilduri
Imanol Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan erantzun dio EH Bilduk etxebizitza eskuratzeko krisiari buruz egindako galderari. Pello Otxandianok esan duenez, etxebizitzaren alorrean "gauza asko egin behar dira", baina "nagusia" prezioak jaistea da, "errenta ertaineko langileei benetan eskuragarriak diren etxebizitzak" eskaintzeko.