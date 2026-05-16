Andaluziako hauteskundeak
Parte hartzea % 15,07koa izan da Andaluzian 11:30ean, 2022an baino 0,4 puntu gutxiago

6.812.902 dira Andaluziako hauteskunde autonomikoetan botoa emateko eskubidea duten andaluziarrak, 2022an baino 171.046 gehiago. Parlamentua 109 diputatuk osatuko dute, eta 25 alderdik eta 3 koaliziok aurkeztu dituzte hautagaiak.

SEVILLA, 17/05/2026.- El 100 % de las 10.403 mesas electorales para los comicios autonómicos andaluces estaban constituidas a las 9.45 horas, según los datos de la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía. EFE/ David Arjona
Agentziak | EITB

Andaluziako hauteskunde autonomikoetako parte hartzea % 15,07koa izan da 11:30ak arte, hau da, 2022ko ekainean izandako hauteskundeetan baino ia lau hamarren gutxiago, orduan % 15,44 izan baitziren.

Hamahirugarren hauteskunde autonomikoak egiten ari dira Andaluzian, eta PP da faborito nagusia inkestetan. Ikusteko dago, ordea, gehiengo osoa lortuko duen. Ziur asko parte hartzeak baldintzatuko du popularren gehiengoa.

Hartara, andaluziarrek gaur erabakiko dute sozialistarik gabeko hirugarren gobernua osatuko duten ala ez. Izan ere, PPko hautagai Juanma Morenok Voxekin egindako akordioei esker, PSOE "Gobernutik kanpo" utzi dute azken bi agintaldietan.

Hautagai nagusiek goizean eman dute botoa. 

Juanma Moreno Andauluziako presidente eta PP-Aren hautagaiak adierazi duenez, "sentsazio oso onekin" joan da bozkatzera, baina une honetan "dena irekita dago", eta "parte hartze handia" izatea espero du.

Maria Jesus Montero PSOE-Ako hautagaiak "etxean" ez geratzeko deia egin die andaluziarrei, eta botoa ematera "ilusioz" joan daitezela eskatu die, "egun oso garrantzitsua" delako.

Antonio Maillo Por Andalucia alderdiko presidentegaiak "ilusioa eta mobilizazioa" eskatu ditu andaluziarrek datozen lau urteetan zer nahi duten erabaki dezaten.

Jose Ignacio Garcia Adelante alderdiko hautagaiak ere parte hartzeko deia egin du, eta babesa eskatu du "langileen, Andaluziako herriaren eta jende arruntaren alde".

Azkenik, Manuel Gavira Voxeko hautagaiak "lehentasunak argi dituen gobernu bat" behar dela defendatu du.

6,8 milioi andaluziarrek baino gehiagok izango dute botoa emateko aukera Andaluziako Parlamenturako hauteskundeetan.

Zehazki, 6.812.902 dira hauteskunde autonomikoetan botoa ematera deituta dauden andaluziarrak —2022an baino 171.046 gehiago—.

Hautesle horietatik 302.070 atzerrian bizi dira, baina XIII. legegintzaldirako Andaluziako Parlamentua osatuko duten 109 diputatuak aukeratzeko deitu dituzte. Guztira, 25 alderditako eta hiru koaliziotako hautagaitzak aurkeztu dira.

Andaluziako Parlamenturako hauteskunde autonomikoek agertoki ezberdinak marraztu dituzte bost alderdi nagusi edo koalizio bakoitzarentzat.

Guztira 27 alderdi politiko daude, baina 13 baino ez dira aurkeztu barruti guztietan. Dena den, bost alderdiren arteko lehia aurreikusten da: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía eta Adelante Andalucia.

Ezkerraren gotorleku eraitsia, eskuinaren bastioi berria

andalucia cadidatos andaluzia hautagaiak juanma moreno maria jesus montero manuel gavira antonio maillo jose ignacio garcia

 

Sinesgaitza zirudiena orain 10 urte ari da gertatzen: Espainiako ezkerraren gotorleku nagusia eraitsi da, eta andaluziarrek eskuinerantz lerratzen jarraitzen dute. Igandeko hauteskundeetan ez da joera aldaketarik espero, eta zalantza da PPk bere kasa lortuko duen gehiengo osoa ala Voxen babesa beharko duen. Inkesten arabera, bi alderdi horiek batera Parlamentuko ordezkarien % 65 inguru eskuratuko dituzte. Eta hortik zalanta: zer gertatu da azken urteotan Andaluzian ezker-eskuin indar-harremana zeharo iraul dadin?
Anduezak dio EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunetarako, "marketin kanpaina asko egin arren"

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan du EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunei eta beharrei erantzuteko, "marketin kanpaina asko egin arren". Gainera, koalizio soberanistari leporatu dio "diagnostiko eta plan asko egin arren, ezer gutxi egitea benetako herri proiektu bat falta zaielako". Anduezak baieztatu du koalizio subiranista espezialista dela arazoak konpondu beharrean areagotzen, zaborraren kudeaketarekin, atez-atekoarekin, egin zuten bezala.

Etxebizitza planarekin lursailak eta etxebizitza pribatuak "desjabetu" nahi dituen argitzeko eskatu dio Pradalesek EH Bilduri

Imanol Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan erantzun dio EH Bilduk etxebizitza eskuratzeko krisiari buruz egindako galderari. Pello Otxandianok esan duenez, etxebizitzaren alorrean "gauza asko egin behar dira", baina "nagusia" prezioak jaistea da, "errenta ertaineko langileei benetan eskuragarriak diren etxebizitzak" eskaintzeko.

