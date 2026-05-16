EH Bilduk 60.000 etxebizitza mobilizatzea eta eraikitzea proposatu du hamar urtean, horietatik 30.000 berriak

Etxebizitzaren aldeko aliantza publiko-komunitario handia iradoki du, arrazoizko prezioak bermatzeko, euskal erakundeek, banku-fundazioek eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek (BGAE) osatua, eta, horrela, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan etxebizitza publikoa sustatzeko.

GRAFCAV3437. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 16/05/2026.- El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano (i), presenta la iniciativa 'Posible 30K' en el marco de una jornada sobre política de vivienda organizada por la formación soberanista este sábado en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) etxebizitzaren krisiari aurre egiteko proiektu estrategikoa aurkeztu du EH Bilduk larunbat honetan, datorren hamarkadan 60.000 etxebizitza publiko mobilizatuz eta eraikiz.

Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak proposamenaren inguruko nondik norakoak azaldu ditu koalizio abertzaleak Donostiako Tabakaleran etxebizitza politikari buruz egin duen jardunaldian.

'Posible 30K' izeneko proiektu honen abiapuntua da etxebizitzari dagokion egoerak egun "gizarte-larrialdia" eragin duela, eta, egiturazko neurriak hartu ezean, horrek "ondorio ekonomiko eta sozial larriak" izango lituzke, "gizarte-haustura eragiteko arriskuarekin".

Proposamenak hiru oinarri nagusi ditu: etxebizitza desmerkantilizatzea, "espekulaziozko negozio" eta aktibo finantzario gisa baliatzeari utz diezaion; bizitegi-erabilera beste erabilera batzuen aurretik lehenestea; eta etxebizitza eskuragarrien parke publikoa nabarmen handitzea.

Lehen fasean, ekimenak dagoeneko eraikitako higiezinen parkea aprobetxatuz 30.000 etxebizitza mobilizatzea planteatzen du. Horretarako, mobilizagarritzat jotzen diren 25.000 etxebizitza huts mobilizagarrietatik 15.000 berreskuratzea proposatzen da, 5.000 etxebizitza turistiko bizitegi-erabilerara itzultzea eta beste 10.000 etxebizitza berri sortzea hiri-berroneratze eta birdentsifikazio prozesuen bidez.

Proposamenaren bultzatzaileen ustez, bide horrek aukera emango luke bizitegi-eskaintza bizkorrago handitzeko etxebizitza berria eraikitzea baino, lurraldean jada erabilgarri dauden baliabideetan jardunez.

Planaren bigarren alderdiak hamar urtean beste 30.000 etxebizitza publiko berri sustatzea aurreikusten du. Horretarako, ekimenak aliantza publiko-komunitario handia sortzea proposatzen du, Eusko Jaurlaritzak, aldundiek, udalek, banku-fundazioek eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek (BGAE) osatua.

Gainera, ekimen honek "Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea" (EESE) izeneko erakunde publiko-sozial berria sortzea aurreikusten du, alokairuko, salmentako eta erabilera-lagapeneko erregimeneko etxebizitza babestuak sustatzeaz arduratuko litzatekeena, batez ere alokairu eskuragarriari lehentasuna emanez.

Proiektuaren xehetasunak jasotzen dituen txostenaren arabera, Eusko Jaurlaritzak hasiera batean 1.000 milioi euro jarriko lituzke, eta gizarte-erakundeek beste 1.000 milioi euro. Horri KOIk eta Europako Inbertsio Bankuak (EIB) emandako finantzaketa osagarria gehituko litzaioke, guztira 3.500 milioi euro inguruko inbertsioa eginez.

Ekimenak eraikinak erostea eta birgaitzea ere aurreikusten du, etxebizitza-parke publikoan sartzeko, eta 75 urteko azalera-eskubideen bidez lagatako lurzoru publikoan oinarritutako eredua planteatzen du. Epe hori amaitutakoan, etxebizitzak administrazio publikora itzuliko lirateke kostu gehigarririk gabe, parke publiko egonkor eta iraunkor bat finkatzea bermatuz.

Proiektuak, gainera, udalen, aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lurzoru-politikak koordinatzeko beharra azpimarratzen du, bai eta administrazio-izapideak bizkortzeko beharra ere, bizitegi-sustapen eskuragarriak abiarazteko prozesua bizkortzeko.

'Posible 30K' ekimenaren sustatzaileen arabera, ekimenak etxebizitzen merkatua eraldatzea eta etxebizitza eskubidean eta ongizate kolektiboan oinarritutako eredu berri baterantz aurrera egitea ahalbidetuko luke.

Anduezak dio EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunetarako, "marketin kanpaina asko egin arren"

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan du EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunei eta beharrei erantzuteko, "marketin kanpaina asko egin arren". Gainera, koalizio soberanistari leporatu dio "diagnostiko eta plan asko egin arren, ezer gutxi egitea benetako herri proiektu bat falta zaielako". Anduezak baieztatu du koalizio subiranista espezialista dela arazoak konpondu beharrean areagotzen, zaborraren kudeaketarekin, atez-atekoarekin, egin zuten bezala.

Etxebizitza planarekin lursailak eta etxebizitza pribatuak "desjabetu" nahi dituen argitzeko eskatu dio Pradalesek EH Bilduri

Imanol Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan erantzun dio EH Bilduk etxebizitza eskuratzeko krisiari buruz egindako galderari. Pello Otxandianok esan duenez, etxebizitzaren alorrean "gauza asko egin behar dira", baina "nagusia" prezioak jaistea da, "errenta ertaineko langileei benetan eskuragarriak diren etxebizitzak" eskaintzeko.

