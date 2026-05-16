Baldintzapean aske utzi dute dute Igorreko errugbi taldeko presidentea

Ertzaintzak 132 salaketa jaso zituen igandera arte, Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik. Zehazki, 3. sari bat egokitu zitzaion, eta orain klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko.

Loteriaren 3.saria Igorreko Errugby taldea: Arratiko Zekorrak

Igorreko errugbi taldeko presidentea, saria ospatzen. Argazkia: EFE

Igorreko errugbi taldeko presidentea, 53 urtekoa, baldintzapean aske geratu da, larunbat goizean epailearen aurrera igaro ondoren. 

Ostiralean atxilotu zuten, iruzurra eta administrazio desleiala egotzita, eta Durangoko ertzain-etxean egon da eguerdira arte. Ikerketak aurrera jarraitzen du, gertatutakoa argitzeko asmoz.

Ertzaintzak 132 salaketa jaso zituen igandera arte, Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik. Taldeak onartu egin du 90693 zenbakiaren partizipazio gehiegi saldu zituela, "akats baten ondorioz"; behar baino 225 gehiago. 

En libertad el presidente del club de rugby de Igorre
Gabonetako loteriaren 3. sari bat egokitu zitzaion, eta orain klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko; ia 3 milioi euro falta ditu.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, Ertzaintzak gertakariaren harira egindako ikerketaren ondorioz, klubeko arduraduna atxilotu zuten ostiralean, administrazio desleiala eta iruzurra leporatuta.

Beharrezko izapideak amaitu ondoren, atxilotua epailearen aurrera eraman dute larunbat goizean.

IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña
Igorreko loteria ez ordaintzeagatik kaltetuak, klubeko presidentea atxilotu ondoren itxaropenez
Igorreko errugbi taldeko presidentea atxilotu dute, Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik
132 salaketa jarri dira Igorreko errugbi taldeak Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik
