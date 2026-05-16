Igorreko errugbi taldeko presidentearen atxiloketak nolabaiteko "itxaropena" eman die kaltetuei

Errugbi taldeko presidenteak komisaldegian jarraitzen du iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta. Dagoeneko 132 salaketa jarri dituzte ez ordaintzeagatik.

IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Asier, originario de Barakaldo, es una de las decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña
Txartel saritua Igorren. Argazkia: EITB
Igorreko (Bizkaia) errugbi taldeko presidentearen atxiloketak nolabaiteko "itxaropena" sortu du saria jaso ez dutenen artean, behintzat "justizia egin dadin". Izan ere, dagoeneko 132 salaketa aurkeztu dituzte klubak oraindik ordaindu ez dituen ia 3 milioi euroengatik.

"Lehenbailehen ikertu eta atxilotuko zuten itxaropena genuen. Espero genuen albistea da, ez dugu Igorren ikusi denbora tarte guzti honetan", adierazi du kaltetuetako batek EFEri egindako adierazpenetan. Bere ustez, klubeko zuzendaritzako kideek, "nahi gabe egin badute eta hain gaizki sentitzen badira", nolabaiteko erantzukizuna hartu beharko lukete.

Hala ere, aitortu du "oso zaila" dela "dirua itzultzea", jada "kotxe puska bat eta etxearen sarrera" ordaintzeko erabili denean. Era berean, sariaren ordainketak "oso ilunak" izan direla eta "tongoa" egon dela azpimarratu du.

"Nire saria kobratzeko itxaropen gutxi dut, ez dut ezer irabaziko, baina justizia egin dirua gastatu behar badut, pozik nago", aitortu du kaltetuak, eta ohartarazi du: "Borrokan jarraituko dugu muturreraino".

Ertzaintzak atzo arratsaldean atxilotu zuen Arratiko Zekorrak Errugbi Taldeko presidentea, Unai Zuluaga, ustezko iruzurragatik eta administrazio desleialagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, eta komisaldegian jarraitzen du. Epailearen esku utziko dute Ertzaintzaren eginbideak amaitu ondoren.

1990ean sortua, Euskal Ligako bigarren mailan lehiatzen da taldea. Gabonetako Loteriaren hirugarren saria egokitu zitzaion 90.693 zenbakiaren 225 dezimo erosi zituen. Partizipazio gehienak jokalarien, Igorreko bizilagunen eta Bizkaiko beste kirol klub batzuen artean saldu zituen.

sariaren dirua kobratu ez duten kaltetu asko sare sozialetan jarri ziren harremanetan, eta, lehenengo neurri gisa, salaketa bat aurkeztea erabaki zuten Durangoko ertzain-etxean edo guardiako epaitegian.

Klubeko presidenteak barkamena eskatu zuen joan den astean "akatsagatik", eta ziurtatu zuen maiatzaren hasierara arte ez zirela konturatu 220 boto-txartel baino gehiago geratzen zirela ordaintzeko (2,3 milioi euro inguru) eta jada ez zutela dirurik.

Kaltetuek 132 salaketa aurkeztu dituzte dagoeneko, eta errugbi taldeak saldutako 286 partaidetza oraindik kobratzeke daudela uste dute, hau da, klubak esandakoa baino 61 txartel gehiago, 2,7 milioi eurora arte.

