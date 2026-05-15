Clara Campoamor elkarteak erreklamazio bat aurkeztuko du Ertzaintzak 2023an hildako Maialenen arrisku-maila arintzeagatik
Clara Campoamor elkarteak iragarri du "erreklamazio formal" bat aurkeztuko duela Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Ertzaintzak Maialen Mazonen arrisku balorazioa jaisteko orduan egindako "akats izugarriagatik". Mazon bere senarrak erail zuen Gasteizen, 2023an.
Ostegun honetan amaitu da haren heriotzari buruzko epaiketa. Epaimahaiak errudun jo du senarra, aldeko zortzi botorekin eta aurkako batekin, Maialen azpikeriaz jokatuta erail zuela frogatuta ikusi baitu; une horretan, gainera, biktima bikien haurdun zegoen.
Hala ere, epaimahaiak ez ditu onartu genero-indarkeriaren astungarria ezta ankerkeriarena ere. Hori guztia, kondenatuak Torremolinoseko (Malaga) epaile batek ezarritako urruntze-agindua indarrean zuen arren (bikoteak sistematikoki urratzen zuena) eta Maialen Espainiako VioGen jarraipen-sisteman "muturreko arrisku" gisa jasota zegoen arren.
Ertzaintzak, ostera, arrisku maila "baxura" jaitsi zuen emakumeak senarraren aurkako salaketa kentzen saiatu zenean, halakorik lortu ez bazuen ere. Kasu honen ondorioz, euskal poliziak indarkeria matxistaren aurreko protokoloak aldatu zituen.
"Behin erruduntasun penala ebatzita eta hiltzailea kondenatuta dagoela, Ertzaintzaren erantzukizuna eskatuko dugu, Guardia Zibilak egoki egindako arrisku-balorazioa aldatzean akats izugarria egin zuelako eta Maialen babesteko neurririk hartu ez zutelako", adierazi du Jose Miguel Fernandez Clara Campoamor elkarteko presidenteak.
Ildo horretan, Fernandezek aurreratu du elkarteak, epaiketan herri-akusazio gisa parte hartu duenak, "funtzionamendu txarragatik erreklamazio formala" jarriko diola Eusko Jaurlaritzari.
Era berean, kexa formalak aurkeztuko dituzte Arartekoaren eta Emakunderen aurrean, Ertzaintzako talde instruktoreak epaiketan egindako adierazpenak "iraungarriak" iruditu zaizkielako, Maialen "berriz ere biktima bihurtu" baitzuten.
Bestalde, biktimaren familiaren abokatuak, Virginia Urtaranek, penaz hartu du epaimahaiak genero indarkeria astungarritzat hartu ez izana.
EPAIKETA
Maialen Mazonen familiaren abokatuak ebazpenaren balorazio"gazi-gozoa" egin du, epaimahaiak ez duelako onartu genero indarkeriaren astungarria
Maialen Mazonen hilketaren auziko epaimahaiak emandako ebazpenaren balorazioa egin du haren familiaren abokatuak. Virginia Urtaran abokatuak penaz hartu du epaimahaiak genero indarkeria astungarritzat hartu ez izana.
