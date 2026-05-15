La asociación Clara Campoamor presentará una reclamación al rebajar la Ertzaintza el riesgo de Maialen, asesinada en 2023
La asociación Clara Campoamor ha anunciado que interpondrá una "reclamación formal" al Gobierno Vasco por "el tremendo fallo" de la Ertzaintza al rebajar la valoración de riesgo como víctima de violencia machista de Maialen Mazón, que fue asesinada por su marido en Vitoria-Gasteiz en 2023.
Este jueves concluyó el juicio por su muerte con la decisión del jurado popular de declarar a su marido, con ocho votos a favor y uno contra, culpable de asesinar con alevosía a Maialen, que estaba embarazada de mellizas en el momento del crimen.
Sin embargo, el jurado no admitió las agravantes de género ni de ensañamiento, pese a que el condenado tenía una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga), que ambos incumplían de manera sistemática, y Maialen figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen.
Asimismo, la Ertzaintza rebajó su calificación a 'riesgo bajo' cuando ella intentó sin éxito retirar la denuncia en contra de su marido. Este caso llevó a la Policía autonómica vasca a cambiar sus protocolos en casos de violencia machista.
"Una vez dirimida la culpabilidad penal, y condenado el asesino, vamos a reclamar la responsabilidad de la Ertzaintza por el tremendo fallo en la modificación de la valoración de riesgo que había confeccionado correctamente la Guardia civil y por la falta de adopción de medios de protección para Maialen", ha anunciado el presidente de la asociación Clara Campoamor, Jose Miguel Fernández.
En este sentido ha avanzado que la asociación, que en este juicio ejerció como acusación popular, interpondrá una "reclamación formal al Gobierno Vasco por mal funcionamiento".
Ha anunciado también que presentará quejas formales ante el Ararteko y Emakunde por "las indignantes declaraciones en juicio del equipo instructor de la Ertzaintza (que lideró la investigación del asesinato) justificando y revictimizando a Maialen".
Por su parte, la abogada de la familia de Maialen, Virginia Urtaran, ha valorado que el jurado popular haya declarado culpable de asesinato con alevosía al marido de la víctima, pero ha lamentado que no haya aceptado la agravante de violencia de género.
JUICIO
La abogada de la familia de Maialen Mazón valora como "agridulce" el veredicto porque el jurado no ha aceptado la agravante de violencia de género
La abogada de la familia de Maialen Mazón, Virginia Urtaran, ha valorado que el jurado popular haya declarado culpable de asesinato con alevosía al marido de la víctima, y que no haya aceptado la agravante de violencia de género.
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