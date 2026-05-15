Día Internacional de la Celiaquía
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

10 productos de uso diario que no te esperas que puedan contener gluten (algunos te sorprenderán)

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Glutena izan dezaketen 10 produktu

Última actualización

Si eres celíaco y no puedes consumir gluten, ten cuidado con esos 10 productos de uso diario. La Federación de Celíacos de Gipuzkoa EZE nos ha ayudado a elaborar esta lista de 10 productos, com motivo del Día Internacional de la Celiaquía, que se conmemora este sábado 16 de mayo.

Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X