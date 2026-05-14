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Una joven de 15 años denuncia una agresión sexual en Orduña, en el contexto de los Otxomaios

Fuentes de la Ertzaintza confirman que existe una denuncia por unos hechos ocurridos el fin de semana pasado en los que hay menores implicados.

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Imagen de archivo de una concentración contra la violencia machista. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: 15 urteko neska batek sexu-eraso bat salatu du Urduñan, Otxomaioen testuinguruan
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EITB

Última actualización

Una joven de 15 años ha denunciado una agresión sexual que habría ocurrido en Orduña durante el fin de semana, según ha podido saber ETB. Los hechos habrían tenido lugar en el contexto de los festejos de los Otxomaios.

Según han confirmado fuentes de la Ertzaintza, existe una denuncia por unos hechos ocurridos el fin de semana pasado y la Fiscalía de menores está investigando lo ocurrido. 

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