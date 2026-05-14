Mañana de retenciones en la N-1 entre Beasain y Arama por dos accidentes en sentido Vitoria-Gasteiz

Mañana complicada en la N-1 entre Beasain y Arama en dirección a Vitoria-Gasteiz por dos accidentes.

En torno a las 08:00 horas se ha producido un accidente entre cuatro turismos entre Ordizia y Beasain, sin que nadie haya resultado herido. No obstante, se han registrado retenciones de 2 a 3 kilómetros ya que han tenido que cortar el carril en el que se encontraban los vehículos implicados. Una vez retirados los vehículos a un lado, el tráfico ha comenzado a recuperarse.

Sin emgargo, se ha producido un segundo accidente a la altura de Arama entre dos coches que se encontraban en el atasco generado por el primer accidente. En esta colisión tampoco ha habido heridos, pero ha dificultado en el que tampoco se han registrado heridos, pero ha dificultado el restablecimiento del tráfico.

Para las 08:30 horas han finalizado las retenciones.