Nelson David Moreno niega ser el autor de la muerte de un varón septuagenario en Bilbao

Nelson David Moreno Bolaños, vinculado con la muerte de cinco varones en Bilbao con los que se citaba a través de una aplicación para móviles, ha negado ser el autor de la muerte de un hombre de 73 años, ocurrido el 5 de octubre de 2021 en una vivienda de la capital vizcaína.

En esta primera sesión del juicio que se lleva a cabo en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia para aclarar la muerte de un varón que habría fallecido por una insuficiencia cardiorrespiratoria tras ser estrangulado, el acusado ha decidido responder solo a las preguntas de su abogado y a las realizadas por el jurado. A lo largo de su intervención, ha asegurado no conocer a la víctima: “ni sé dónde vivía, para nada”, ha dicho, y ha añadido que, tras su detención, dijo “que pagaría por lo que he hecho, no por lo que no he hecho”.

Misma defensa que en 2025

El procesado ha reiterado la misma defensa que ya realizó en mayo de 2025, en el proceso por la muerte de un profesor de música en un domicilio del Casco Viejo de Bilbao, un caso por el que fue condenado a 25 años y medio de prisión.

En sus palabras, formaba parte de una banda conformada por otros tres varones, para la que trabajaba como "tarjetero", extrayendo dinero de las cuentas bancarias de las víctimas a través de tarjetas robadas que le facilitaban: "Era dinero fácil y acepté", ha declarado.

Ha insistido, además, en que algunas de estas tres personas, a las que afirma que conoció en una discoteca, ya estarían fuera del país.

El acusado ha recordado que fue él quien se entregó a la Ertzaintza en una comisaría de Irún tras ser advertido de que le estaban buscando como "presunto asesino en serie de homosexuales". "Claramente no había hecho lo que decían", ha afirmado.

Su defensa también ha descartado que se esté ante un asesino en serie y ha considerado que los verdaderos culpables "se escaparon". "Este señor ha pagado y está pagando el pato", ha asegurado.

Peticiones de prisión de entre 16 y 30 años

No obstante, tanto las acusaciones como la Fiscalía consideran que el procesado quedó con la víctima a través de una aplicación de citas, acudió a su vivienda y, tras acabar con su vida, utilizó su teléfono móvil para acceder a las cuentas bancarias y transferirse 3000 euros.

La acusación particular y la acusación popular, que ejerce la asociación Gehitu, señalan que el acusado utilizó la técnica del ‘mataleón’ para matar a la víctima. El Ministerio Público opina que la muerte fue provocada por una insuficiencia cardiorrespiratoria, aunque "sin poder determinarse el método" que se utilizó.

El Ministerio Fiscal pide un total de 16 años por homicidio y estafa, pena que la acusación particular eleva a 30 años, al entender que se está ante un asesinato y robo con violencia. La acusación popular pide alrededor de 29 años por considerar que se da la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.

Todos ellos solicitan indemnizaciones por responsabilidad civil que oscilan entre los 45 000 y los 68 000 euros.

Nelson David Moreno Bolaños está relacionado con la muerte de cinco varones en Bilbao, aunque algunos investigadores afirman que podrían ser siete víctimas. Actualmente, está cumpliendo una pena de prisión de 37 años por delitos de asesinato, intento de homicidio y estafa continuada. Este es el cuarto proceso que afronta y aún tiene, al menos, otros dos pendientes.