EPAIKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nelson David Morenok ukatu egin du Bilbon 73 urteko gizon bat hil izana

Asteazken honetan hasi da Bilbon 2021eko urriaren 5ean zendu zen gizon baten heriotza argitzeko epaiketa. Akusatua 37ko kartzela-zigorra betetzen ari da dagoeneko, beste krimen batzuengatik. Bost gizonen hilketekin lotu dute, baina, ikertzaileen aburuz, 7 krimenen ardura izan dezake.

BILBAO, 13/05/2026.- La Audiencia de Bizkaia ha comenzado este miércoles un nuevo juicio por homicidio a Nelson D.M.B. (d), ya condenado por el asesinato de un hombre y a quién se le relaciona con otros casos similares de crímenes a individuos con quienes quedaba a través de una aplicación de contactos gays ocurridos en 2021 en Bilbao. EFE/ Miguel Toña
Nelson David Morenoren aurkako epaiketaren lehen eguna. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nelson David Moreno Bolañosek ukatu egin du 2021eko urriaren 5ean Bilboko etxebizitza batean hil zen gizonaren heriotzarekin inolako zerikusirik duenik. Moreno Bilbon gertatutako bost gizonezkoren heriotzekin lotzen du Ertzaintzak. Mugikorretarako aplikazio bat erabiliz harremanetan jartzen zela haiekin eta, etxera gonbidatzen zutenean, hiltzen zituela uste dute, ondoren kontu korronteko dirua lapurtzeko.

Heriotza horietako bat argitzeko epaiketa hasi da asteazken honetan Bizkaiko Probintzia Auzitegiko bigarren sekzioan: ito ostean, bihotz-arnaseko gutxiegitasun bat izanda hil zen 73 urteko gizon baten heriotza. Lehen saioan akusatuak bere abokatuaren galderei eta epaimahaiak egindakoei bakarrik erantzutea erabaki du. Bere hitzaldian, biktima ez duela ezagutzen ziurtatu du: "ez dakit non bizi zen", esan du. "Atxilotu ondoren esan nuen bezala, egindakoagatik ordainduko dut, ez egin ez nuenagatik", berretsi du.

2025eko defentsa bera

2025eko maiatzean burutu zen epaiketan egin zuen defentsa bera erabili du auzipetuak kasu honetan ere. Orduan Bilboko Alde Zaharreko etxebizitza batean musika irakasle bat hiltzeagatik epaitu zuten eta 25 urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri zioten.

Bere hitzetan, beste hiru gizonezkok osatutako talde bateko kide zen, eta "txartelgile" gisa lan egiten zuen harentzat; biktimei lapurtutako txartelen bidez kontuetatik dirua ateratzea zen bere lana. "Diru erraza zen, eta onartu egin nuen", adierazi du.

Horrez gainera, azpimarratu du diskoteka batean ezagutu omen zituen hiru pertsona horietako batzuk jada herrialdetik kanpo egongo direla.

Akusatuak gogorarazi du bere burua entregatu zuela Irungo ertzain-etxe batean, "homosexualen serieko ustezko hiltzaile" gisa bere bila ari zirela jakin zuenean eta, bere ustez, "argi dago" ez zuela leporatzen diotena egin.

Defentsako abokatuak ere serieko hiltzaile baten aurrean egotea baztertu du eta benetako errudunek "ihes egin" zutela baieztatu du. "Gizon hau besteek egindakoa ordaintzen ari da", ziurtatu du.

16 eta 30 urte bitarteko espetxe-eskaerak

Hala ere, akusazioen eta Fiskaltzaren ustez, auzipetua kasu honetako biktimarekin geratu zen hitzorduak egiteko mugikorretako aplikazio baten bidez. Haren etxebizitzara joan zen eta, hil ondoren, biktimaren telefono mugikorra erabili zuen bankuko kontuetara sartzeko eta lapurreta egiteko transferentzia bidez.

Akusazio partikularrak eta Gehitu elkarteak gauzatezen duen herri-akusazioak adierazi dutenez, akusatuak "mataleoiaren teknika" erabili zuen biktima hiltzeko. Ministerio Publikoaren ustez, aldiz, bihotz-biriketako gutxiegitasunak eragin zuen heriotza, baina erabili zen "metodoa ezin izan da zehaztu".

Fiskaltzak 16 urte eskatu ditu homizidioagatik eta iruzurragatik. Akusazio partikularrak 30 urtera igo du zigor hori, indarkeriaz egindako hilketa eta lapurreta baten aurrean daudela iritzita. Herri-akusazioak, berriz, 29 urte eskatu ditu, sexu-orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria eta iruzur informatikoa leporatuta.

Guztiek 45.000 eta 68.000 euro bitarteko erantzukizun zibileko kalte-ordainak eskatzen dituzte.

Nelson David Moreno Bolaños bost gizonen heriotzarekin lotuta dago, nahiz eta ikertzaileek zazpi biktima izan daitezkeela ere adierazi duten. Gaur egun, 37 urteko espetxe-zigorra betetzen ari da hilketa, hilketa saiakera eta etengabeko iruzur delituengatik. Bere aurkako laugarren epaiketa da honakoa eta udazkenean beste biri egin beharko die aurre.

Hasi da Nelson David Bolañosen aurkako epaiketa, 73 urteko gizon baten hilketagatik
Nelson David Moreno susmagarri nagusi duen hilketa-kasu bat berriro irekitzeko agindu du Auzitegi Konstituzionalak
25 urteko espetxe-zigorra Nelson David Morenorentzat, Bilbon gizon bat hiltzeagatik
Epaiketak Bilbo Erailketak LGTBI Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

VITORIA, 13/05/2026.- El marido de Maialen Mazón (d), la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado, este miércoles durante la presentación de los informes finales de las partes en el juicio en la Audiencia de Álava. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak “barkamena” eskatu du epaiketako azken unean

Arabako Lurralde Auzitegian egin duten epaiketa epai zain gelditu da asteazken honetan, aldeek euren ondorioak aurkeztu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko zigorrak eskatzen dituzte, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik, akusatuak “nahita” hil zuela emakumea eta egoeraz “jakitun” zegoela uste dutelako. Defentsak absoluzioa eskatu du, hilketaren unean, “errealitatetik erabat deskonektatuta” zegoela argudiatuta.

hospital universitario navarra nafarroako ospitalea
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Ospitaleko jazarpen kasu batean "delitu zantzuak" ikusita, Fiskaltzara bidali du salaketa Osasun Departamentuak

Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzuburu baten aurka jazarpenagatiko salaketa jarri zen, modu anonimoan, joan den abenduan. Sare sozial bateko kontuan argitaratu zen gero, eta horren berri zabaldu zen. Bertan, Nafarroako ospitale publiko horretako emakumezko mediku batek salatu zuen zerbitzuburu horren hizkerak eta jokabideak "emakumeak gutxiesten, umiliatzen eta gauzatzat jotzen" zituela, eta zuzendaritzari "ezer ez egitea" leporatzen zion, "jakitun egon arren".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X