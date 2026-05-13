Nelson David Morenok ukatu egin du Bilbon 73 urteko gizon bat hil izana
Asteazken honetan hasi da Bilbon 2021eko urriaren 5ean zendu zen gizon baten heriotza argitzeko epaiketa. Akusatua 37ko kartzela-zigorra betetzen ari da dagoeneko, beste krimen batzuengatik. Bost gizonen hilketekin lotu dute, baina, ikertzaileen aburuz, 7 krimenen ardura izan dezake.
Nelson David Moreno Bolañosek ukatu egin du 2021eko urriaren 5ean Bilboko etxebizitza batean hil zen gizonaren heriotzarekin inolako zerikusirik duenik. Moreno Bilbon gertatutako bost gizonezkoren heriotzekin lotzen du Ertzaintzak. Mugikorretarako aplikazio bat erabiliz harremanetan jartzen zela haiekin eta, etxera gonbidatzen zutenean, hiltzen zituela uste dute, ondoren kontu korronteko dirua lapurtzeko.
Heriotza horietako bat argitzeko epaiketa hasi da asteazken honetan Bizkaiko Probintzia Auzitegiko bigarren sekzioan: ito ostean, bihotz-arnaseko gutxiegitasun bat izanda hil zen 73 urteko gizon baten heriotza. Lehen saioan akusatuak bere abokatuaren galderei eta epaimahaiak egindakoei bakarrik erantzutea erabaki du. Bere hitzaldian, biktima ez duela ezagutzen ziurtatu du: "ez dakit non bizi zen", esan du. "Atxilotu ondoren esan nuen bezala, egindakoagatik ordainduko dut, ez egin ez nuenagatik", berretsi du.
2025eko defentsa bera
2025eko maiatzean burutu zen epaiketan egin zuen defentsa bera erabili du auzipetuak kasu honetan ere. Orduan Bilboko Alde Zaharreko etxebizitza batean musika irakasle bat hiltzeagatik epaitu zuten eta 25 urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri zioten.
Bere hitzetan, beste hiru gizonezkok osatutako talde bateko kide zen, eta "txartelgile" gisa lan egiten zuen harentzat; biktimei lapurtutako txartelen bidez kontuetatik dirua ateratzea zen bere lana. "Diru erraza zen, eta onartu egin nuen", adierazi du.
Horrez gainera, azpimarratu du diskoteka batean ezagutu omen zituen hiru pertsona horietako batzuk jada herrialdetik kanpo egongo direla.
Akusatuak gogorarazi du bere burua entregatu zuela Irungo ertzain-etxe batean, "homosexualen serieko ustezko hiltzaile" gisa bere bila ari zirela jakin zuenean eta, bere ustez, "argi dago" ez zuela leporatzen diotena egin.
Defentsako abokatuak ere serieko hiltzaile baten aurrean egotea baztertu du eta benetako errudunek "ihes egin" zutela baieztatu du. "Gizon hau besteek egindakoa ordaintzen ari da", ziurtatu du.
16 eta 30 urte bitarteko espetxe-eskaerak
Hala ere, akusazioen eta Fiskaltzaren ustez, auzipetua kasu honetako biktimarekin geratu zen hitzorduak egiteko mugikorretako aplikazio baten bidez. Haren etxebizitzara joan zen eta, hil ondoren, biktimaren telefono mugikorra erabili zuen bankuko kontuetara sartzeko eta lapurreta egiteko transferentzia bidez.
Akusazio partikularrak eta Gehitu elkarteak gauzatezen duen herri-akusazioak adierazi dutenez, akusatuak "mataleoiaren teknika" erabili zuen biktima hiltzeko. Ministerio Publikoaren ustez, aldiz, bihotz-biriketako gutxiegitasunak eragin zuen heriotza, baina erabili zen "metodoa ezin izan da zehaztu".
Fiskaltzak 16 urte eskatu ditu homizidioagatik eta iruzurragatik. Akusazio partikularrak 30 urtera igo du zigor hori, indarkeriaz egindako hilketa eta lapurreta baten aurrean daudela iritzita. Herri-akusazioak, berriz, 29 urte eskatu ditu, sexu-orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria eta iruzur informatikoa leporatuta.
Guztiek 45.000 eta 68.000 euro bitarteko erantzukizun zibileko kalte-ordainak eskatzen dituzte.
Nelson David Moreno Bolaños bost gizonen heriotzarekin lotuta dago, nahiz eta ikertzaileek zazpi biktima izan daitezkeela ere adierazi duten. Gaur egun, 37 urteko espetxe-zigorra betetzen ari da hilketa, hilketa saiakera eta etengabeko iruzur delituengatik. Bere aurkako laugarren epaiketa da honakoa eta udazkenean beste biri egin beharko die aurre.
