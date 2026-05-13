Altza eta Galtzaraborda arteko Topo zatia uztailaren 18an jarriko da martxan

Zati hori zabaltzeak, batetik, Altzako geltokian trenek nahitaez 'errebotatu' egin behar izatea saihestuko du, eta bestetik, Pasai Antxoko lurpeko geltoki berria estreinatzea ekarriko du, terminal zaharra desegin eta biaduktua kenduta, eraikin artean sartuta dagoen trenbide-hesia.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca (c), visita este miércoles los últimos avances en la construcción de la estación del Topo en Pasai Antxo, que forma parte de la nueva variante ferroviaria Altza-Galtzaraborda y que supondrá una revolución urbana en esta localidad guipuzcoana. EFE/Juan Herrero.

Susasna Garcia Chueca obretara egindako bisitan. EFE.

Agentziak | EITB

Altza (Donostia) eta Galtzaraborda (Errenteria) lotuko dituen Topo zatia uztailaren 18an jarriko da martxan, Susana Garcia Chueca Mugikortasun Iraunkorreko sailburuak asteazken honetan iragarri duenez.

Zati hori zabaltzeak, batetik, Altzako geltokian trenek nahitaez 'errebotatu' egin behar izatea saihestuko du, eta bestetik, Pasai Antxoko lurpeko geltoki berria estreinatzea ekarriko du, terminal zaharra desegin eta biaduktua kenduta, eraikin artean sartuta dagoen trenbide-hesia. 

Garcia Chuecak obrak bisitatu ditu, Miguel Angel Páez sailburuordearekin, Antonio Lopez ETSko zuzendari nagusiarekin eta Javier Seoane Euskotreneko zuzendari nagusiarekin batera eta bertan egin du iragarpena. 

Altza eta Galtzaraborda geltokien arteko saihesbidea martxan jartzeak Amara eta Pasaia arteko geltoki guztietan zerbitzua 7,5 minutuko maiztasunez eskaintzea ahalbidetuko du. Orain arte maiztasun hori Herreraraino bakarrik zegoen, Altzan eta Pasaian 15 minutuko itxaronaldiarekin, Eusko Jaurlaritzak ohar batean gogorarazi duenez.

Sailburuak iragarri duenez, nahi duten herritarrek Pasaiako geltoki berriaren obrak bisitatu ahal izango dituzte ekainaren 15etik 18ra bitartean;  aste batzuk lehenago emango dute egutegiaren eta izena emateko prozeduraren berri.

Terminala ia amaituta dago, eta trenbideko obra zibila ekainean amaituko dute, sarrerako koralina eta metal-arotzeriako erremateak, aireztapen-esparruetako trenkadak eta gela teknikoak jartzeke baitaude oraindik

Galtzarabordan, berriz, aurrera egin da hormen zimenduetan, eta hura amaitzeko lanetan ari dira, baita plaka-balasto trantsizio-lauzan, eta tunelaren irteeraren eta geltokiaren arteko balasto gaineko bidean ere.

Gune horretan dagoen estaltze-proiektuaren egoera aurreratua dela eta, sarea bide bakarrarekin iritsiko da Galtzarabordara, eta datozen hilabeteetan bigarren bidea instalatzen jarraituko da.

