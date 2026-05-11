DIPLOMAZIA
Trump Txinara joango da maiatzaren 13tik 15era, Xi Jinpingek gonbidatuta

Bidaia, Iranen aurkako erasoagatik atzeratua, Hego Korean hasiko da. Bertan, bi aldeek merkataritzari buruzko elkarrizketak izango dituzte.

Donald Trump Xi Jinping Estados Unidos China EFE
Trump eta Jinping artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Txinako agintariek iragarri dutenez, Donald Trump AEBko presidenteak bisita egingo du Asiako herrialdera maiatzaren 13tik 15era, Xi Jinping presidenteak gonbidatuta.

"Xi Jinping presidenteak gonbidatuta, Donald Trump AEBko presidenteak Txinara bisita egingo du maiatzaren 13tik 15era", baieztatu du Pekingo Atzerri Ministerioko bozeramaileak sare sozialetan argitaratutako mezu batean.

Etxe Zuriko agintariak martxoaren amaieran iragarri zuen bidaia, baina Washingtonek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an hasitako erasoaldiak atzeratu egin du bidaia, martxorako aurrekusita zegoena.

Bidaia ofiziala Txinara iritsi aurretik, bezperan Txinako ordezkaritza bat Hego Koreara joango da, He Lifeng Txinako lehen ministrordea buru duela, "AEBekin merkataritza-kontsultak izateko", Asiako Merkataritza Ministerioko bozeramaile batek Xinhua albiste agentziari adierazi dionez.

2025eko urrian Washingtonek eta Pekinek Hego Koreako Busan hirian muga-zergen su-etena lortu ondoren iritsiko dira ekonomiari eta merkataritzari buruzko elkarrizketa hauek.

