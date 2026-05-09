Global Sumud Flotilla
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek Thiago Avila eta Saif Abukeshek aktibistak askatuko ditu larunbat honetan, deportatu aurretik

Israelgo inteligentzia zerbitzuak Adalah talde legalari jakinarazi dionez, bi ekintzaileak "gaur bertan" askatuko dituzte, eta zaintzapean jarraituko dute deportatatuak izan bitartean. Adalahk egoera gertutik monitorizatzen ari dela ziurtatu du, "askatzea gauzatzen dela, eta datozen egunetan deportazioa gertatzen dela ziurtatzeko".

Thiago Ávila y Saif Abukeshek en una foto previa a la misión de 2026

Thiago Avila eta Saif Abukeshek artxiboko argazki batean, 2026ko misioaren aurretik. Argazkia: Global Sumud Flotilla.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Atxilotuta jarraitzen duten Global Sumud ontzidiko bi ekintzaileak, Saif Abukeshek palestinarra (nazionalitate suediarra eta espainiarra ditu) eta Thiago Avila brasildarra, askatu eta Israelgo immigrazio agintarien esku utziko dituzte larunbat honetan, Shin Bet etxeko inteligentzia zerbitzuak Adalah lege taldeari jakinarazi dionez.

"Gaur bertan (ateratzea espero da) eta zaintzapean egongo dira deportazioaren zain", baieztatu du Adalahk ohar batean. Adalahk egoera gertutik monitorizatzen ari dela ziurtatu du, "askatzea gauzatzen dela, eta datozen egunetan deportazioa gertatzen dela ziurtatzeko".

Adalahk azpimarratu duenez, Avila eta Abukeshek Israelek "legez kanpo atxilotuta" egon dira astebete baino gehiagoz, joan den apirilaren 30ean Israelgo Itsas Armadak nazioarteko uretan bahitu zituenetik, nazioarteko zuzenbidea urratuz.

Haien aurkako kargurik ez dagoelarik galdeketa luzeak egiteaz gain, "atxilotuta egon diren bitartean, erabateko isolamenduan eta zigor baldintzetan egon dira, nahiz eta haien misioa erabat zibilia zen", salatu du Adalahk testuan. Bi ekintzaileak, gainera, gose greban daude atxilotu zituztenetik, eta Abukeshek, greba lehorrean ere bai, astearte gauetik. 

Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak gaur goizean aurreratu duenez, Abukeshek Egiptoko Taba pasabidetik deportatuko dute, eta ziurtatu du Ministerioa buru-belarri ari dela lanean, Israelgo lurraldetik irteten den unean, ekintzailea Espainiara itzul dadin familiarekin "ahalik eta azkarren" elkartzeko.

NBEk bi ekintzaileak "berehala eta baldintzarik gabe" askatzeko eskatu dio Israeli, eta azpimarratu du ez dela delitua elkartasuna erakustea, ezta Gazako herritarrei laguntza humanitarioa eramaten saiatzea ere. Hori da, hain zuzen ere, duela urte batzuetatik hona errepikatzen diren gisa honetako flotillen helburua. 

Palestina Israel Gobernuz Kanpoko Erakundeak Giza eskubideak Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Energia nuklearra, berriztagarriak… Europa norabide bila ari da, energia-mendekotasunari aurre egiteko

Energia-mendekotasuna da Europar Batasunak aurrean duen erronka nagusietako bat. Kontsumitzen duen energiaren % 57 kanpotik dator, eta % 43 baino ez da Europan ekoizten. Frantzian, energia nuklearraren auzia eztabaida handia sortzen ari da, eta iritzi kontrajarriak eragin ditu. EITB ekoitzitako "Europa norabide bila" erreportaje-sortak aztertu duen gaietako bat da.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X