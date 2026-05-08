50 urte ‘Montejurrako gertakarietatik’: karlisten arteko talka, italiar neofaxistak eta… Estatuaren konplizitatea?
Karlismoaren barne-gatazka bat ez ezik, Montejurrako hilketen atzean botere postfrankistek bultzatutako konspirazio izan zen, eskuin-muturreko beste elementuekin batera.
Karlismoaren barne-gatazka bat ez ezik, Montejurrako hilketen atzean botere postfrankistak bultzatutako konspirazio izan zen
Stefano Delle Chiaie neofaxista italiarraren izena Montejurrako gertakariei lotuta agertzea bera nahikoa zen susmoa pizteko: barne-gatazka bat baino, gertatutakoaren atzean azpijoko eta interes ilun ugari izan ziren. Denborak susmo horiek berretsi egin ditu. Karlismoaren adar ezberdinen arteko talka gisa aurkeztu zena, itzal handiagoko osagaiak zituen atzean, tartean Estatuaren esku-hartzea ere.
Stefano Delle Chiaie pertsonaia iluna izan zen, eskuin muturreko militante eta kriminal ezaguna. Haren izena XX. mendearen azken hamarkadetako operazio eta ekintza bortitzenetako batzuei lotuta agertzen da. Kondor Operazioaren baitako Hego Amerikako diktaduren errepresio koordinatua, Italiako eskuin-muturraren ekintzak, Atocha-ko abokatuen sarraskia… guztietan Delle Chiaie agertzen da, zuzenean ala zeharka
Latinoamerikako diktaduren estrategia kriminalean murgildu aurretik, Delle Chiaiek harreman estu bezain iluna izan zuen Euskal Herriarekin. 1970eko hamarkadaren amaieratik ETAren aurkako gerra zikineko hainbat ekintzatan parte hartu zuen, besteak beste Jean-Pierre Cherid Aljeriako OAS erakundeko kide ohiarekin batera. Aurrez, Montejurran izan ziren biak, 1976ko maiatzaren 9an, duela 50 urte.
Gertakariak
Garai hartako zenbait kronikak karlismoaren bi adarren arteko talka gisa aurkeztu zuten Montejurra. Batetik, Sixto Enrique Borboikoaren aldekoak; bestetik, Carlos Hugo Borboi-Parmakoaren jarraitzaileak. Espainiako trantsizio bortitzaren testuinguruan kokatutako auzi zaharkitua, hein handian gai dinastikoarekin lotua.
Comunion Tradicionalista erakundeari lotutako karlisten sektoreek —Sixto Enriqueren aldekoek— tiro egin zieten aurkariei, Montejurrako erromeria politikoaren testuinguruan. Eraso haren ondorioz, bi pertsona hil zituzten tiroz: Aniano Jimenez Santos eta Ricardo Garcia Pellejero.
Manuel Fraga garaiko Gobernazio ministroak esan zuen bezala, “anaien arteko borroka” bat.
Haustura Karlismoan
Auziak, hala ere, osagai politiko argia zuen, urte haietan karlismoaren barruan gertatzen ari zen haustura politiko eta ideologikoarekin lotua. Comunion Tradicionalistaren inguruko sektoreak —Sixto Enrikeren aldekoak—integristak ziren: ultrakatolikoak, zentralistak eta erabat antikomunistak.
Aitzitik, Alderdi Karlistarekin lotutako sektorea gero eta nabarmenago ari zen lerratzen jarrera sozialista, autogestionario eta federalistetara. Langile mugimenduarekin eta antifrankismoarekin bat egin nahi zuen, eta, Euskal Herriaren kasuan, aldarri nazionalekin lotura estuagoak eraiki.
Montejurran, bi joeretako jarraitzaileek talka egin zuten. “Oriamendi abestu beharrean, Internazionala, Els Segadors eta Gora Euskadi oihukatzen zuten», jaso zuen El Correok argitaratutako kronika batek. Urteek, baina, erakutsi dute talka hura zuzendua eta manipulatua izan zela.
Konspirazioa
Santiago Belloch kazetariak 1998an argitaratutako liburu batek ‘Operacion Reconquista’ konspirazioaren berri eman zuen, iturri askoren testigantzetan oinarrituta.
Konspirazio haren helburua Montejurrako ekitaldiak leherraraztea eta karlismoaren adar ezberdinen arteko talka piztea zen. Estrategiaren xede nagusia karlismo sozialista eta autogestionarioa ahultzea zen; aldi berean, Sixto Enrique Borboikoaren inguruko mugimendua monarkiaren eta botere postfrankisten orbitara hurbilduz.
Planak Carrero Blancok sortutako SECED zerbitzu sekretuen laguntza izan zuen, eta Manuel Fraga ministroaren eta Carlos Arias Navarro gobernuburuaren oniritzia ere bazuen.
Bellochek zabaldutako planteamenduak indarra irabazi du denboraren poderioz. 2023an, ‘Ruiz de Gordoaren paperak’ izeneko dokumentuek -Jose Ruiz de Gordoa Nafarroako gobernadore zibil ohiari lotuak- kontakizuna berretsi zuten. Montejurrako gertakariak ez ziren karlismoaren barneko liskar espontaneo bat izan, Estatuko aparatuen parte hartzearekin antolatutako operazio bat baizik.
Neofaxismo italiarraren rola
Urteek igaro ahala, guztiz baieztatuta geratu den beste alderdietako bat da operazio hartan neofaxista italiarrek eta nazioarteko sare antikomunistek izan zuten parte-hartzea, mertzenario edo militanteen bidez. Josu Chueca EHUko irakasle ohiak eta Historian doktoreak ekarpen garrantzitsua egin zuen horiek identifikatzeko, Montejurran bertan ateratako argazkien bidez.
“Nazioarteko mertzenarioak ziren, Barne Ministerioarentzat lan egiten zutenak. Jean-Pierre Cheriden kasuan, 1983ra arte jarraituko zuen Estatuarentzat mota honetako ekintzetan lanean, GALen garaira arte”, azaldu du ETBk gertakarien 50. urteurrenaren harira egindako erreportaje batean.
Lan berean, Carlistas contra Franco liburuaren egile Manuel Martorellek Estatuaren goi instantzien erantzukizuna nabarmendu du: “Nafarroa Euskal Herriaren baitan politikoki integratzearen alde egin zuen Alderdi Karlistak. Eta erakunde karlista bakarrak horrela jokatzea ez zien grazia handirik egin Arias Navarroren Gobernukoei”.
Hilketen egile materialak identifikatzea lortu bazuten ere, guztiak libre geratu ziren 1977ko Amnistiaren ondorioz. Stefano Delle Chiaie bera ere identifikatua izan zen operazioak iraun zuen egunetan Espainian egon zelako, baina Montejurrako gertakariengatik ez zuten inoiz zigortu.
Ondorengo urteetan areagotu egin zuen bere jardun kriminala, lehenik Euskal Herrian eta gero Hego Amerikan. Hil aurretik memoria-liburu bat argitaratu zuen, “internazional neofaxista” moduko batean izandako jarduna ilunaz.
Zure interesekoa izan daiteke
Gurutze Gorriak 3.121 pertsona migratzaile artatu zituen Irunen 2025ean, aurreko urtean artatutakoen erdiak
Euskadik "iparraldeko muga" dela aldarrikatu du, eta "ziurtasuna" eskatu du Europako Migrazio eta Asilo Itunaren aurrean.
Maskaren epaiketa amaituta, epaiak argitu beharko ditu zalantzak
Jose Luis Abalosek, Koldo Garciak eta Victor de Aldamak pandemia garaian maskarak erosteko bi kontratu enpresa jakin bati eta akordio "itxi eta pribilegiatu" batekin esleitzeko erakunde kriminala osatu ote zuten argitu beharko du Auzitegi Gorenak. Zalantza hori eta beste batzuk argitzeko eperik ez du izango.
Polemikak gorabehera, Lander Martinezek ez du arriskuan ikusten EAJren eta PSE-EEren arteko koalizio gobernua
Lander Martinez Sumarreko diputatuak antzerkitzat jo du EAJren eta PSE-EEren arteko azken krisia. Horren arabera, jeltzaleek erabaki dute Moncloarekin harremana tenkatzea Eusko Jaurlaritzako edo aldundietako koalizio gobernuak zalantzan jarri beharrean. "Ez dute interesik gehiengo hori galtzeko", gaineratu du.
EAJk, PSE-EEk eta EH Bilduk zibersegurtasunari buruzko akordioa lortu dute, eta aliantzak PP haserrearazi du
Euskal Polizia modernizatzeko eskatu dio Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari, ziberdelituen egungo hazkundeari eta ziberkrimenek etorkizunean ekarriko dituzten erronkei aurre egiteko.
Ordezkaritza politiko zabal batek eta gertukoek Garaikoetxea agurtu dute Iruñeko hiletan
Nafarroako eta EAEko ordezkaritza politiko eta instituzional zabala izan da Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hiletan, besteak beste, Maria Chivite eta Imanol Pradales. Garaikoetxea joan den astelehenean hil zen, Iruñean, 87 urte zituela, eta hileta-elizkizuna Xabierko San Frantzisko parrokian izan da.
Erakunde eta ordezkari politikoek, euskal gizartearekin batera, agur esan diote Carlos Garaikoetxeari Ajuria Enean
Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hil-kapera 10:00etan zabaldu dute Ajuria Enea jauregian, eta lau orduz egon da irekita. Juan Jose Ibarretxe, Iñigo Urkullu eta Patxi Lopez lehendakariak bezala, Euskal erakunde eta talde politiko guzti-guztietako ordezkariak gerturatu dira Ajuria Enera, Garaikoetxeak egindako ekarpena aitortzera, baita Euskal Herriko hamaika lekutatik iritsitako herritarrak ere.
Lehendakariak eta politikaren ordezkari nagusiak, banan-banan, Garaikoetxearen familiari doluminak ematera sartu dira
Urkulluk, Ibarretxek, Patxi Lopezek, Otegik, Ortuzarrek, Garridok, Anduezak eta Turullek Garaikoetxearen familiari doluminak eman dizkiote, Ajuria Enean.
Carlos Garaikoetxearen hilkutxa Ajuria Enera iritsi da
Lehendakariaren hilotza Gasteizen dago jada. Asteazken goizetik zabalik dago hil-kapera Ajuria Enean.
Garaikoetxearen pasadizo ezezagunenak: 28 egunez Gasteizko kale batek haren izena izan zuen eta telefonoa ziztatu zioten
Artxiboko hainbat datu eta erreportajek agerian uzten dituzte lehendakariaren ibilbidean oso ezagunak ez diren gertaerak. Adibidez, Gasteizko kale batek haren izena izan zuen 28 egunez eta telefono linea ziztatu egin zioten.