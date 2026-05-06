Garaikoetxearen heriotza
Erakunde eta ordezkari politikoek, euskal gizartearekin batera, agur esan diote Carlos Garaikoetxeari Ajuria Enean

Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hil-kapera 10:00etan zabaldu dute Ajuria Enea jauregian. Juan Jose Ibarretxe, Iñigo Urkullu eta Patxi Lopez lehendakariak bezala, Euskal erakunde eta talde politiko guzti-guztietako ordezkariak gerturatu dira Ajuria Enera, Garaikoetxeak egindako ekarpena aitortzera, baita Euskal Herriko hamaika lekutatik iritsitako herritarrak ere.

VITORIA, 06/05/2026.- La capilla ardiente con el féretro del exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha quedado abierta a las 10:00 de este miércoles en el interior del Palacio de Ajuria Enea de Vitoria. Los restos mortales de Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, han llegado a la residencia oficial de los presidentes vascos desde Pamplona, su localidad natal. Se espera que pasen por Ajuria Enea representantes políticos e institucionales, así como agentes de todos los ámbitos de la sociedad vasca. En la imagen, los exlehendakaris Iñigo Urkullu (i) y Juan josé ibarretxe (d). EFE/ L. Rico
Argazkia: Iñigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe, Ajuria Enea Jauregiaren kanpoaldean.
EITB

Carlos Garaikoetxearen gorpua goizeko hamarrak aurretik iritsi da Ajuria Enera, Iruñetik, bere jaioterritik. Goiz osoan zehar, erakundeek, ordezkari politikoek eta, oro har, euskal gizarteak agur esan diote Euskal Herrian giltzarri izan zen figurari. Hil kapera lau orduz egon da zabalik, demokraziako lehen lehendakariari agur esateko. 

Zerraldoa ikurrinaz estalia iritsi da autoan, eta Jaurlaritzako sei ertzainek hartu dute soinean. Txistulari bandak Euskadiko ereserki ofiziala, Eusko Abendaren Ereserkia, jo ostean, barrura sartu dute hilkutxa. Eusko Jaurlaritzako sailburu guztiak ere egin diote harrera hileta-segizioari Ajuria Eneko lorategietan.

Minutu batzuk lehenago, Garaikoetxearen alargun Sagrario Mina eta hiru semeak iritsi dira Ajuria Enera, eta jauregira sartzeko eskaileretan zerraldoa noiz iritsiko zain geratu dira, Imanol Pradales lehendakaria lagun zutela.

Hilkutxa Ajuria Eneko areto nagusian sartu eta bertan ezarri dute hil-kapera. Hilkutxaren oinetan loreak eta makila bat jarri dira. Hil-kapera 10:15ean ireki da jendearentzat.

Une horretatik aurrera, joan-etorriak ez du etenik izan; erakundeetako ordezkariak, politikariak, eta, oro har, euskal gizartea, guztiek nahi izan dute Garaikoetxeari agur egin. Iñigo Urkullu, Juan Jose Ibarretxe eta Patxi Lopez lehendakariak ere bertan izan dira. Urkullu eta Ibarretxe elkarrekin sartu dira, eta, ondoren, Jaurlaritzako sailburuak eta Eusko Legebiltzarreko Mahaia sartu da. 

Urkullu eta Ibarretxe elkarrekin sartu dira hil-kaperan, eta, irtetean, komunikabideei egindako adierazpen laburretan, Urkulluk adierazi du "sinesmen eta balio sendoko gizona" izan zela, "baita lehendakari gisa ere".

"Lehendakaria, hizki handitan", horrela gogoratu du Juan Jose Ibarretxe lehendakariak Garaikoetxea. 

Patxi Lopezek adierazi du Garaikoetxea gaur egun oso beharrezkoa litzatekeen politikari horietakoa izan zela, bere “printzipioen defentsa irmoagatik, baina errespetu instituzional handiarekin eta hezkuntza handiarekin”, beti “argudioarekin” eta “inoiz ez irainarekin”.

Garaikoetxeak Euskadiren eraikuntzan utzitako ondarea goraipatu dute buruzagi politikoek

Hil-kapera bisitatu ondoren, alderdi nagusietako ordezkariek Garaikoetxearen kudeaketa azpimarratu dute.

EAJtik, Aitor Esteban presidenteak nabarmendu du Garaikoetxeak garai “zail eta distiratsu” bati aurre egin behar izan ziola, eta euskal autogobernuaren oinarriak ezarri zituela.

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak, berriz, nabarmendu du “ezohiko garaietan ezohiko gauzak” egin zituen belaunaldi batekoa izan zela, eta “abertzale oso” gisa definitu du.

Bestalde, Eneko Andueza euskal sozialisten buruak “jaiotzen hasi zen Euskadiren sinbolo” gisa deskribatu du.

PPtik, Laura Garridok azpimarratu du Garaikoetxeak garai “transzendental” batean izan zuen papera, non elkarrizketa eta adostasuna lehenetsi ziren.

Eusko Alkartasunetik, berriz, Eba Blanco idazkari nagusiak frankismoaren ondoren herrialdea berreraikitzeko egindako ekarpena nabarmendu du.

Azkenik, Podemos Euskadik Trantsizioan eta euskal sistema publikoaren lehen zutabeen sorreran duen zereginaren balioa nabarmendu du.

