Euskal politikariek eta gizarteak Carlos Garaikoetxeari esker ona adierazi diote
Frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria euskal gizarteak maite eta miretsi zuen pertsona izan zen. Sareak esker on eta omenaldi mezuz bete dira albistea zabaldu bezain pronto.
Carlos Garaikoetxearen heriotza oso sentitua izan da euskal gizartean. Frankismoaren ondorengo lehen lehendakariak arrastoa utzi du euskal politikagintzan. Buruzagi abertzalea akuilu izan zen demokraziaren zein euskal kulturaren aldeko lanean. Eta horren isla, politikariek, kultur eta kirol eragileek zein gizarteko hainbat estamentuk atsekabea agertu dute sare sozialetan bolo-bolo zabaldu diren mezu hunkigarriekin.
Eusko Alkartasunak, Garaikoetxeak 1986ko irailean sortutako alderdiak, eskerrak eman dizkio "emandako guztiagatik".
Eusko Alderdi Jeltzalearen (EAJ) zatiketaren ondoren osatu eta gaur egun EH Bildu koalizioko kide den alderdiak Garaikoetxearen ibilbide politikoaren irudi historikoen bideo batekin zabaldu du bere agur mezua.
EH Bildu koalizioak ere berehala zabaldu du mezua "doluminak" helaraziz senide eta lagunei, baita Eusko Alkartasuneko familia politiko osoari ere. "Lurrak goxo har zaitzala" esanez amaitu du mezua.
"Carlos Garaikoetxea Urriza Lehendakaria zendu da, Iruñean. Min eta atsekabe handiz hartu dugu bere heriotzaren berria. Euzko Alderdi Jeltzalea osatzen dugunok bere senide eta ingurukoei gure doluminik sentikorrena helarazi nahi diegu. Euzkadiren alde une oso erabakiorretan lan egin zuen" adierazi du EAJk X sarean duen kontu ofizialean.
Lehendakarien agurrak Garaikoetxea lehendakariari
Heriotza
Garaikoetxea "garai zailetan ezina ekinez gainditu" zuen liderra izan zela nabarmendu du Pradalesek
Mezu batean, lehendakariak eskerrak eman dizkio bere herriari onena emateagatik: "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Ez dizugu hutsik egingo".
Juan Jose Ibarretxe lehendakariak ere mezu hunkitua idatzi dio Carlos Garaikoetxeari, "gure herriaren eraikitzailea" "egun handira arte" agurtuz.
Patxi Lopez lehendakaria ere "triste" agertu da Garaikoetxearen heriotzagatik, eta "gaur egun ezagutzen dugun Euskadiren zati handi baten egile" dela gogoratu du.
Sare sozialen bidez zabaldutako mezuan, "hausnarketak partekatu nituen eta bere aholkuak jaso nituen, beti egokiak eta eskuzabalak zirenak, eta, batez ere, Euskadiri zerbitzatzeko ohore handia. Faltan botako zaitugu. Besarkada handi bat zure familiari. Agur eta ohore", idatzi du.
Nafarroatik, Maria Chivite presidenteak ere Garaikoetxearen heriotza penaz hartu du, eta "Euskadi demokratikorako trantsizioan" izan duen papera eta "Foru Komunitatearekin izan duen konpromiso politikoa" azpimarratu ditu.
Geroa Baik ere Garaikoetxearen izaera abertzalea eta Nafarroarekiko konpromisoa nabarmendu ditu.
Euskadiko PPk ere bere doluminak agertu ditu.
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariak ere lehendakariaren heriotza izan du hizpide sareetan, eta haren heriotzarekin euskal politikak "euskal autogobernuaren eraikuntzaren erreferente eztabaidaezina" galdu duela esan du.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkariak adierazi duenez, Carlos Garaikoetxearekin "hainbatetan bereizi zituen desadostasun politikoak" izan arren, sozialistek errespetu osoa adierazten dutela "erakundeekiko izan zuen eginkizunagatik eta lurralde honen alde egindako lan guztiagatik".
Podemos Euskadik ere doluminak eman ditu trantsizioaren ondoren Garaikoetxea "Euskadin demokraziaren lehen urratsetan funtsezko figura" izan zela nabarmenduz.
Politikari katalanak
Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiak ere doluminak helarazi ditu Bruselatik:
Eta Kataluniatik, Oriol Junqueras ERCko buruak ere esker on mezua idatzi du sareetan:
Beste eragile batzuk
Sare herritar sareak 2023an 'Konponbiderako giltzak' manifestuaren sinatzaileetako bat izan zela nabarmendu du.
Ildo horretan, gogorarazi du Garaikoetxea, herritarren sarea sortu zenetik, "gure ondoan egon dela euskal preso, iheslari eta deportatuen eskubideen defentsan".
Bestalde, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak Carlos Garaikoetxearen heriotza penaz hartu eta haren figura eta euskal unibertsitate publikoa sortzeko erabakia goraipatu ditu, lehendakariaren lehen agintaldian izan baitzen.
"Berari zor diogu, neurri handi batean, euskal subiranotasunarekin eta Europaren integrazio prozesuarekin uztartzeko asmoa", azpimarratu du Bengoetxeak.
Sabino Arana Fundaziotik ondorengoa nabarmendu dute: "Euskal erakunde demokratikoen berreskurapenaren XXV. urteurrenean, Sabino Arana Fundazioak, bere esker ona adieraztearekin batera, sari bat eman zion Carlos Garaikoetxea Lehendakariari, EAJk 1980an sortutako Eusko Jaurlaritzako Lehendakari gisa egindako lanagatik ".
Kirol mundutik, berriz, Athletic Clubek eta Alavesek ere bere atsekabea adierazi dute:
Athletic Clubek Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza deitoratu du.
Gugan bego. Besarkada bero bat familia eta lagunentzat.#AthleticClub pic.twitter.com/vfqnJKoaRX— Athletic Club (@AthleticClub) May 4, 2026
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun ezarri ditu
Dolu-aldia astelehen honetan hasi da eta asteazkenean amaituko da. Gorpua bihar, asteartea, Iruñeko beilatoki batean egongo da, eta asteazkenean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera.
Garaikoetxea "garai zailetan ezina ekinez gainditu" zuen liderra izan zela nabarmendu du Pradalesek
Mezu batean, lehendakariak eskerrak eman dizkio bere herriari onena emateagatik: "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Ez dizugu hutsik egingo".
Garaikoetxea, euskal autogobernuaren oinarriak ezarri zituen lehendakaria
Trantsizioan ezinbesteko papera izan zuen politikaria, bere ardura nagusietako bat izan zen euskal erakundeen egitura marraztu eta eraikitzea. EAJrekin izandako desadostasunek eraman zuten Eusko Alkartasuna sortzera.
Abalos ez dator bat UCOk leporatzen dizkion "justifikatu gabeko" 94.000 euroekin: "Ez didate ezer aurkituko"
Ministro ohiak akusatu gisa deklaratu du Auzitegi Gorenean, eta aholkulari ohiaren izendapena defendatu du, bere "leialtasunagatik".
Carlos Garaikoetxea hil da, frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria
Politikari nafarra, Eusko Alkartasunaren sortzailea, 87 urterekin zendu da bihotzeko baten ondorioz. Iruñean hil da gaur, maiatzaren 4an.
Borja Semper PPren batzorde nazionalera itzuli da, minbizia gainditu ondoren
Semper politikaren lehen lerrora itzuli da, hamar hilabeteko etenaldiaren ostean.
Ekain Rico (PSE): "EAJk ke-pantailak sortu ditu; bat, Estatutu berriarekin, eta bestea, fotomuntaketarekin"
Buruzagi sozialistak "hiperbentilazioaz" eta "gehiegizko antzezpenaz" hitz egin du jeltzaleen jarrera kritikatzeko orduan.
Otxandianok azpimarratu du EAJren eta PSE-EEren arteko talka ez dela "oso eraikitzailea" eta Jaurlaritzaren egonkortasuna zalantzan jarri du
Pello Otxandianoren ustez, Eusko Jaurlaritzako bi kideen arteko liskarrek "jendea urrunarazten dute" eta epe luzerako proiektu bat eskaintzeko gai direnik zalantzan jarri du.
Albares Kongresuan izan liteke ostegunean, Global Sumud Flotillaren egoeraren berri emateko
Kongresuko Osoko Bilkuran ministroaren agerraldia eskatu zuten Sumarrek, ERCk, EH Bilduk, Podemosek, BNGk eta Compromisek duela egun batzuk, Global Sumud Flotillan parte hartzen duten ontzi eta pertsonak babesteko eta laguntzeko hartuko dituen ekintzak zein erabakiak azal ditzan.