Políticos y sociedad vasca muestran su reconocimiento a la figura de Carlos Garaikoetxea
El primer lehendakari tras el franquismo fue una figura querida y admirada por la ciudadanía. Las redes se han inundado de mensajes de gratitud y homenaje en cuanto se ha conocido su fallecimiento.
La muerte de Carlos Garaikotxea, primer lehendakari tras el franquismo, ha sido muy sentida por la sociedad vasca. Políticos, agentes culturales, deportivos y diferentes estamentos de la sociedad han mostrado su pesar en emotivos mensajes difundidos en redes sociales.
Eusko Alkartasuna, formación fundada en septiembre de 1986 por Garaikoetxea, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que le ha mostrado su agradecimiento "por todo lo dado".
Conformada tras su escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y ahora integrada en la coalición EH Bildu, Eusko Alkartasuna acompaña su mensaje de despedida en euskera con un video de imágenes históricas de la trayectoria política de Garaikoetxea.
Por su parte, la coalición soberanista EH Bildu ha trasladado sus más"sentidas condolencias a sus familiares y amigos, así como a toda la familia política de Eusko Alkartasuna. Lurrak goxo har zaitzala".
"Fallece Carlos Garaikoetxea Urriza, Lehendakari, en Iruñea. Hemos recibido la noticia de su fallecimiento con gran dolor y tristeza. Quienes formamos el Euzko Alderdi Jeltzale queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados. Trabajó por Euzkadi en momentos muy decisivos. Bajo su liderazgo, el Gobierno, el primero tras la Dictadura, puso, de la mano del Euzko Alderdi Jeltzale, las bases del autogobierno y de las instituciones. ¡Adiós y honra a Garaikoetxea Lehendakari!" ha escrito el PNV en su cuenta oficial de X.
El exlehendakari Ibarretxe califica a Garaikoetxea como "constructor" del pueblo vasco
El exlehendakari Juan José Ibarretxe ha calificado a Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, como demócrata, abertzale y "constructor" del pueblo vasco en su mensaje de despedida en redes sociales.
También la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha lamentado el fallecimiento de Garaikoetxea, de quien ha destacado su papel en la transición a la Euskadi democrática y su compromiso político con la Comunidad Foral.
Geroa Bai ha publicado el siguiente mensaje: "Desde Geroa Bai lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, un navarro abertzale siempre comprometido con su tierra" .
Desde Bruselas, el ex presidente catalán Carles Puigdemont también ha querido enviar su pésame:
Y desde Cataluña, también se ha pronunciado Oriol Junqueras, líder de ERC:
Desde el mundo del fútbol, también el Athletic Club ha mostrado su pesar:
🖤 El Athletic Club lamenta la muerte de Carlos Garaikoetxea, el Lehendakari del doblete liguero.— Athletic Club (@AthleticClub) May 4, 2026
Gugan bego. Un fuerte abrazo para familia y amigos.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/vfqnJKoaRX
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