La muerte de Carlos Garaikotxea, primer lehendakari tras el franquismo, ha sido muy sentida por la sociedad vasca. Políticos, agentes culturales, deportivos y diferentes estamentos de la sociedad han mostrado su pesar en emotivos mensajes difundidos en redes sociales.

Eusko Alkartasuna, formación fundada en septiembre de 1986 por Garaikoetxea, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que le ha mostrado su agradecimiento "por todo lo dado".

Conformada tras su escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y ahora integrada en la coalición EH Bildu, Eusko Alkartasuna acompaña su mensaje de despedida en euskera con un video de imágenes históricas de la trayectoria política de Garaikoetxea.