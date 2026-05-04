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Políticos y sociedad vasca muestran su reconocimiento a la figura de Carlos Garaikoetxea

El primer lehendakari tras el franquismo fue una figura querida y admirada por la ciudadanía. Las redes se han inundado de mensajes de gratitud y homenaje en cuanto se ha conocido su fallecimiento.

(Foto de ARCHIVO) El fundador de Eusko Alkartasuna (EA), Carlos Garaikoetxea, durnte el acto paralelo del 36 aniversario de la formación política, en el Alkartetxe de la calle de San Prudencio, a 4 de septiembre de 2022, en Vitoria - Gasteiz, Álava, País Vasco, (España). Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/9/2022

Carlos Garaikoetxea en una imagen de archivo. EuropaPress.

Euskaraz irakurri: Euskal politikariek eta gizarteak Carlos Garaikoetxeari esker ona adierazi diote
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EITB

Última actualización

La muerte de Carlos Garaikotxea, primer lehendakari tras el franquismo, ha sido muy sentida por la sociedad vasca. Políticos, agentes culturales, deportivos y diferentes estamentos de la sociedad han mostrado su pesar en emotivos mensajes difundidos en redes sociales.

Eusko Alkartasuna, formación fundada en septiembre de 1986 por Garaikoetxea, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que le ha mostrado su agradecimiento "por todo lo dado".

Conformada tras su escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y ahora integrada en la coalición EH Bildu, Eusko Alkartasuna acompaña su mensaje de despedida en euskera con un video de imágenes históricas de la trayectoria política de Garaikoetxea.

Por su parte, la coalición soberanista EH Bildu ha trasladado sus más"sentidas condolencias a sus familiares y amigos, así como a toda la familia política de Eusko Alkartasuna. Lurrak goxo har zaitzala".

"Fallece Carlos Garaikoetxea Urriza, Lehendakari, en Iruñea. Hemos recibido la noticia de su fallecimiento con gran dolor y tristeza. Quienes formamos el Euzko Alderdi Jeltzale queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados. Trabajó por Euzkadi en momentos muy decisivos. Bajo su liderazgo, el Gobierno, el primero tras la Dictadura, puso, de la mano del Euzko Alderdi Jeltzale, las bases del autogobierno y de las instituciones. ¡Adiós y honra a Garaikoetxea Lehendakari!" ha escrito el PNV en su cuenta oficial de X.

El exlehendakari Ibarretxe califica a Garaikoetxea como "constructor" del pueblo vasco

El exlehendakari Juan José Ibarretxe ha calificado a Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, como demócrata, abertzale y "constructor" del pueblo vasco en su mensaje de despedida en redes sociales.

También la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha lamentado el fallecimiento de Garaikoetxea, de quien ha destacado su papel en la transición a la Euskadi democrática y su compromiso político con la Comunidad Foral.

Geroa Bai ha publicado el siguiente mensaje: "Desde Geroa Bai lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, un navarro abertzale siempre comprometido con su tierra" .

Desde Bruselas, el ex presidente catalán Carles Puigdemont también ha querido enviar su pésame:

Y desde Cataluña, también se ha pronunciado Oriol Junqueras, líder de ERC:

Desde el mundo del fútbol, también el Athletic Club ha mostrado su pesar:

 

Habrá ampliación

Fallece Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras el franquismo
Carlos Garaikoetxea Partidos Políticos Comunidad Autonóma Vasca Política

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