Este lunes comienza el juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón

Un jurado popular juzgará a partir de este lunes, 4 de mayo, en la Audiencia Provincial de Álava, al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de tres años, que resultó ilesa.

La Fiscalía pide 45 años de cárcel para su presunto autor, de ellos 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento (la mujer fue asesinada a puñaladas), otros ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto, y 4 más por abandono de menor, la hija ilesa.



El crimen se cometió el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de la Avenida de Gasteiz en Vitoria, aunque fue descubierto al día siguiente.



La expareja de Maialen, de 33 años en el momento de los hechos, fue detenido horas después por la Guardia Civil en el peaje de la AP-68 en Alagón (Zaragoza) cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.



La víctima tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional española y sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a ella dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga).



Este asesinato suscitó reacciones en ámbitos policiales y jurídicos que pusieron en cuestión la protección que la Ertzaintza había dado a la víctima, ya que la Policía vasca sabía que ella y su presunto asesino solían convivir, a pesar de que el hombre tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra su mujer.



Tras el regreso a Vitoria de Mazón, la Ertzaintza había tenido dos contactos con ella, una en enero y otra diez días antes de su asesinato y en ambos la mujer dijo a los agentes que no se sentía en peligro y que el quebrantamiento era "consentido", según desveló el entonces consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka.



Sin embargo, otras Fuerzas de Seguridad del Estado aseguran que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor.



Además, Mazón figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo".



El juicio por estos hechos está fijado entre el 4 y 15 de mayo en la Audiencia Provincial de Álava. La primera sesión, este lunes, se dedicará a la elección de los miembros del jurado, y dependiendo de lo que se tarde, podría haber alguna declaración.