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La Policía hace estallar una maleta sospechosa en Pamplona

PAMPLONA, 02/05/2026.- Un robot de los artificieros de la Policía Nacional retira la maleta abandonada en una marquesina de una parada de autobús, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Navarra, en la plaza de Merindades de Pamplona, que ha suscitado las sospechas de la Policía y ha obligado a cerrar al tráfico la zona a media mañana de este sábado. EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maleta susmagarri bat leherrarazi du Poliziak Iruñean
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EITB

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En Pamplona, una maleta dejada por alguien frente a la sede de la delegación del Gobierno español ha generado la sospecha y se ha cerrado toda la zona. La maleta ha sido encontrada en una marquesina de autobús de la plaza de las Merindades. 

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