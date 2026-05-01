Violencia machista
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Un hombre intenta estrangular a su pareja en San Sebastián

El presunto agresor ha sido detenido por la Ertzaintza en el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada al hospital para ser atendida tras la agresión y ya ha recibido el alta médica.
Euskaraz irakurri: Gizon bat emaztea itotzen saiatu da Donostian
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este viernes en San Sebastián a un hombre de 26 años acusado de un presunto delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género, tras agredir a su pareja.

Los hechos han ocurrido sobre las 03:10 horas en un domicilio de la capital guipuzcoana, cuando una llamada telefónica alertó a la policía de que un varón estaba agrediendo a una mujer en el interior de una vivienda.

Según ha informado la Ertzaintza, cuando las patrullas llegaron al lugar, encontraron al presunto agresor en una habitación encima de la víctima, a la que estaba estrangulando en ese momento. Los agentes lograron intervenir de inmediato, interrumpir la agresión y rescatar a la mujer, que se encontraba semiinconsciente.

El hombre ha sido detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales, donde se están llevando a cabo las diligencias correspondientes.

La víctima, una mujer de 24 años, tuvo que ser atendida en un centro médico tras los hechos. Posteriormente, recibió el alta médica.

Violencia machista Donostia-San Sebastián Sociedad

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