La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este viernes en San Sebastián a un hombre de 26 años acusado de un presunto delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género, tras agredir a su pareja.

Los hechos han ocurrido sobre las 03:10 horas en un domicilio de la capital guipuzcoana, cuando una llamada telefónica alertó a la policía de que un varón estaba agrediendo a una mujer en el interior de una vivienda.

Según ha informado la Ertzaintza, cuando las patrullas llegaron al lugar, encontraron al presunto agresor en una habitación encima de la víctima, a la que estaba estrangulando en ese momento. Los agentes lograron intervenir de inmediato, interrumpir la agresión y rescatar a la mujer, que se encontraba semiinconsciente.

El hombre ha sido detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales, donde se están llevando a cabo las diligencias correspondientes.

La víctima, una mujer de 24 años, tuvo que ser atendida en un centro médico tras los hechos. Posteriormente, recibió el alta médica.