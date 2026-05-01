Primero de Mayo
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Los sindicatos reclamarán un SMI propio, salarios y pensiones “dignas” o el derecho a la vivienda en las movilizaciones del 1 de mayo

ELA y LAB saldrán a la calle en convocatorias separadas, al igual que ESK y LSB-USO; CC. OO. y UGT, por el contrario, se movilizarán conjuntamente. Los partidos políticos enviarán representantes a muchas de estas convocatorias.

collage 1 de mayo 2025 sindicatos

Movilizaciones el Primero de Mayo del pasado año

Euskaraz irakurri: Sindikatuek LGS propioa, pentsio eta soldata "duinak" edota etxebizitza eskubidea aldarrikatuko dituzte maiatzaren 1eko mobilizazioetan
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EITB

Última actualización

Con motivo del día de las personas trabajadoras, los sindicatos volverán hoy a llenar de reivindicaciones las calles de Euskal Herria. ELA, y LAB han realizado convocatorias separadas, por un SMI propio de 1500 euros y por unas políticas a favor de la clase trabajadora, respectivamente; mientras que CC. OO. y UGT se movilizarán conjuntamente para defender salarios, vivienda y democracia como derechos básicos. ESK y LSB-USO también han realizado sus propias convocatorias.

ELA se manifestará en Pamplona y Bilbao

El sindicato ELA centrará la celebración del Primero de Mayo en la exigencia de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco de 1500 euros, en cuya reivindicación "no cesará". Lo hará bajo el lema "Jo ta ke hemen erabaki arte" (sin descanso hasta decidir aquí), reivindicando el traspaso de esta competencia y pidiendo al lehendakari, Imanol Pradales, que "haga suya la reivindicación".

Asímismo interpelará a Confebask, una patronal a la que ve "cada vez más alejado de la sociedad vasca".

ELA realizará manifestaciones en Bilbao (Sagrado Corazón) y Pamplona (Monumento a los Caídos) a partir de las 11:30 horas.

LAB ha convocado 26 movilizaciones

Por su parte, LAB celebrará 26 manifestaciones a lo largo y ancho de Euskal Herria, bajo el lema "Langileok eragin", para reivindicar tres medidas concretas que considera imprescindibles para garantizar una vida digna a la clase trabajadora: derecho a la vivienda; servicios públicos de calidad, y salarios y pensiones dignas.

Según LAB, la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora "pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales". En respuesta a ello, el sindicato expresará "con firmeza" su mensaje contra la guerra el Primero de Mayo: "No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra". 

LAB tiene previsto realizar movilizaciones en seis de las capitales de Euskal Herria: Baiona (11:00, Santa Úrsula), Bilbao (12:00, Zabalburu), Maule (11:00, Quiosco) Pamplona (12:00, plaza del Castillo), San Sebastián (12:00, plaza Easo) y Vitoria-Gasteiz (12:30, Plaza de la Provincia). 

UGT y CC. OO confluyen juntos

CC. OO. y UGT de Euskadi se movilizarán bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia" y reivindicar el papel del sindicalismo y la vigencia del diálogo social en Euskadi como "herramienta más eficaz frente al conflicto estéril" y aportar "soluciones en tiempos de incertidumbre por la inestabilidad internacional y los discursos de odio".

Según han explicado CC. OO. y UGT, los mensajes a reivindicar este Primero de Mayo pasan por "defender derechos frente a trincheras, salarios frente a precariedad, vivienda frente a especulación y democracia frente a discursos de odio y exclusión".

Las movilizaciones conjuntas de ambas centrales sindicales se iniciarán el viernes desde el Sagrado Corazón en Bilbao (11:30 horas), desde los jardines de Alderdi Eder en Donostia-San Sebastián (12:00 horas) y desde la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz, también a mediodía.

ESK saldrá en las capitales

Por su parte, el sindicato ESK ha convocado movilizaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, con el lema "Kapitalismoa, inperialismoa borrokatu!". El sindicato denunciará el "empobrecimiento" de la clase trabajadora y reclamará un SMI de 1500 euros. 

Las movilizaciones serán a las 11:30 horas en Bilbao (Gran Vía, 56), 12:00 horas en Donostia (museo San Telmo) e Iruña/Pamplona (Plaza de los ajos) y a las 12:30 horas en Vitoria-Gasteiz (Palacio Europa).

LSB-USO, en Bilbao

Finalmente, el sindicato LSB-USO llama a “humanizar el empleo” frente al encarecimiento de la vida y el problema de la vivienda este primero de mayo, porque, según afirman, tener trabajo ya no garantiza vivir con dignidad. 

Realizará una manifestación en Bilbao, a las 11:45 horas, que saldrá desde jardines de Albia.

Presencia de los partidos políticos

Al igual que otros años, representantes de distintos partidos participarán en las distintas movilizaciones. 

EH Bildu participará en las distintas convocatorias de LAB, ELA, Steilas, CCOO y UGT en cada una de las capitales vascas. La delegación más representativa estará en la marcha de LAB de Donostia-San Sebastián, donde se podrá ver a la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, la secretaria de Programas y parlamentaria, Nerea Kortajarena, y la portavoz en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte.

En el caso del PSE-EE, su secretario general, Eneko Andueza, encabezará la representación socialista que acudirá a la manifestación de CC. OO. y UGT en Bilbao.

En cuanto a Sumar, el parlamentario Jon Hernández, el diputado Lander Martínez y la secretaria general, Alba García, participarán también en la marcha de CC. OO. y UGT; y a continuación, Martínez y García se incorporarán a la movilización de ESK.

Finalmente, una delegación de Podemos Euskadi se sumará a las manifestaciones convocadas por ESK para defender que la lucha obrera es "imprescindible" ante "el avance reaccionario y un sistema capitalista cada vez más agresivo".

El Movimiento Socialista tomará las calles de Pamplona

El Movimiento Socialista de Euskal Herria (EHKS) se movilizará hoy viernes contra la "guerra imperialista". Quieren transmitir un mensaje de "no a la OTAN, a la Unión Europea y al sionismo" y proclamarán que "la clase trabajadora necesita convertirse en una fuerza internacional". La marcha, que realizarán en Pamplona, partirá a las 12:30 horas de la plaza de toros.

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