Con motivo del día de las personas trabajadoras, los sindicatos volverán hoy a llenar de reivindicaciones las calles de Euskal Herria. ELA, y LAB han realizado convocatorias separadas, por un SMI propio de 1500 euros y por unas políticas a favor de la clase trabajadora, respectivamente; mientras que CC. OO. y UGT se movilizarán conjuntamente para defender salarios, vivienda y democracia como derechos básicos. ESK y LSB-USO también han realizado sus propias convocatorias.

ELA se manifestará en Pamplona y Bilbao

El sindicato ELA centrará la celebración del Primero de Mayo en la exigencia de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco de 1500 euros, en cuya reivindicación "no cesará". Lo hará bajo el lema "Jo ta ke hemen erabaki arte" (sin descanso hasta decidir aquí), reivindicando el traspaso de esta competencia y pidiendo al lehendakari, Imanol Pradales, que "haga suya la reivindicación".

Asímismo interpelará a Confebask, una patronal a la que ve "cada vez más alejado de la sociedad vasca".

ELA realizará manifestaciones en Bilbao (Sagrado Corazón) y Pamplona (Monumento a los Caídos) a partir de las 11:30 horas.