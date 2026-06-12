Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo tras salida a bolsa de SpaceX

Elon Musk se ha convertido en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX este viernes, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

Musk, fundador de la compañía aeroespacial en 2002 y ya la persona más rica del mundo antes de la Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX, cuenta con una participación en esa empresa valorada en torno a 690 000 millones de dólares al precio de salida, a lo que se suma su participación en Tesla, estimada en unos 279 000 millones.

Con todo, la capitalización bursátil de la compañía se sitúa en torno a los 2,2 billones de dólares.

Así, la compañía se incorpora al grupo de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, dominado por las grandes tecnológicas, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

El magnate aseguró este viernes, antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX, que busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria" y "hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar".

La salida a bolsa de SpaceX confirma el interés de Wall Street por las grandes tecnológicas. Sin embargo, analistas como los de la firma Morningstar han mostrado una visión más prudente sobre la valoración de la compañía.

