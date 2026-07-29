Estados Unidos y Arabia Saudita han lanzado este martes ataques de precisión contra posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak. Los ataques se producen en respuesta a más de treinta ataques con drones atribuidos a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas sauditas en las últimas 72 horas, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El Centcom explica que aviones de combate estadounidenses y sauditas han atacado "múltiples instalaciones logísticas y de armamento" de grupos terroristas en el este de Irak.

Arabia Saudita, por su parte, informa de que estos ataques se han producido poco después de que el país interceptara y derribara varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este de su territorio y a medida que aumenta la tensión en la región.

Asimismo, Arabia Saudita advierte este miércoles de que seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes alineadas con Irán.

Por su parte, un funcionario iraní niega que Teherán ordenara atacar objetivos en Arabia Saudita, después de que Riad denunciara el lanzamiento de drones contra infraestructuras energéticas sauditas, según informan medios oficiales iraníes.

En declaraciones a la agencia estatal IRIB, el funcionario "negó rotundamente cualquier conexión entre los proyectiles disparados desde otros países contra objetivos en Arabia Saudita".

Los ataques han causado la muerte de al menos 20 miembros de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y otros 32 han resultado heridos, según el grupo.

Reunión de emergencia en Irak

El primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, ha convocado para este miércoles una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional tras los ataques registrados este martes. Al término del encuentro, está previsto que se publique un comunicado detallado sobre los acontecimientos y las decisiones adoptadas tras los bombardeos.

Ataque sorpresa a EE. UU.

Por su parte, Estados Unidos asegura haber frustrado este martes un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Se trataría del primer ataque de este tipo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Washington y Teherán estaban negociando.

"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", asegura el Comando Central, al tiempo que declara que "las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en un alto nivel de preparación".