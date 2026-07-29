CONFLICTO ORIENTE MEDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EE. UU. y Arabia Saudita atacan milicias proiraníes en Irak tras una oleada de drones, mientras Washington asegura haber interceptado misiles iraníes

Los bombardeos dejan al menos 20 miembros de las Fuerzas de Movilización Popular muertos y 32 heridos, e Irak convoca una reunión de emergencia ante la escalada de tensión en Oriente Medio.

Ataque contra Arabia Saudita en una imagen de archivo. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: AEBk eta Saudi Arabiak Iranen aldeko miliziak erasotu dituzte Iraken drone-uholde baten ondoren, eta Washingtonek ziurtatu du Irango misilak atzeman dituztela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Estados Unidos y Arabia Saudita han lanzado este martes ataques de precisión contra posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak. Los ataques se producen en respuesta a más de treinta ataques con drones atribuidos a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas sauditas en las últimas 72 horas, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El Centcom explica que aviones de combate estadounidenses y sauditas han atacado "múltiples instalaciones logísticas y de armamento" de grupos terroristas en el este de Irak.

Arabia Saudita, por su parte, informa de que estos ataques se han producido poco después de que el país interceptara y derribara varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este de su territorio y a medida que aumenta la tensión en la región.

Asimismo, Arabia Saudita advierte este miércoles de que seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes alineadas con Irán.

Por su parte, un funcionario iraní niega que Teherán ordenara atacar objetivos en Arabia Saudita, después de que Riad denunciara el lanzamiento de drones contra infraestructuras energéticas sauditas, según informan medios oficiales iraníes.

En declaraciones a la agencia estatal IRIB, el funcionario "negó rotundamente cualquier conexión entre los proyectiles disparados desde otros países contra objetivos en Arabia Saudita".

Los ataques han causado la muerte de al menos 20 miembros de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y otros 32 han resultado heridos, según el grupo.

Reunión de emergencia en Irak

El primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, ha convocado para este miércoles una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional tras los ataques registrados este martes. Al término del encuentro, está previsto que se publique un comunicado detallado sobre los acontecimientos y las decisiones adoptadas tras los bombardeos.

Ataque sorpresa a EE. UU.

Por su parte, Estados Unidos asegura haber frustrado este martes un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Se trataría del primer ataque de este tipo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Washington y Teherán estaban negociando.

"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", asegura el Comando Central, al tiempo que declara que "las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en un alto nivel de preparación".

Irak Irán Arabia Saudí Elecciones EEUU Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El fujimorismo vuelve a Perú: Keiko Fujimori jura el cargo como presidenta para los próximos cinco años

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha logrado ser presidenta en su cuarto intento después de perder en segunda vuelta en las elecciones anteriores. Tendrá que hacer frente a la inestabilidad política que ha marcado la última década y deberá llegar a acuerdos para gobernar, ya que no cuenta con mayoría. Además, Keiko Fujimori ha manifestado su intención de acercarse a Trump, y esto prodía traer un cambio en las políticas estatales de Perú, ya que su principal socio comercial es China.

Cargar más
Publicidad
X