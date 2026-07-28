Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el suroeste de Japón y deja al menos 50 heridos
Las autoridades temen que haya fallecidos en la explosión en un centro comercial en Kumamoto. La alerta de tsunami para el suroeste del país ha sido retirada.
Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde se han registrado al menos 50 heridos de momento, según han indicado las autoridades del país, que han emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país que ya ha sido retirada. Asimismo, se teme que haya personas muertas en la explosión ocurrida en un centro comercial en Kumamoto.
El Centro Médico Regional del Norte de la ciudad de Yatsushiro, en el municipio de Hikawa, ha indicado que los heridos han sido trasladados a varios hospitales de la zona, de los cuales una decena procedían de un asilo de ancianos de la ciudad, donde cientos de personas han evacuado sus casas y se han dirigido al Ayuntamiento.
¿Dónde y cuándo ha tenido lugar el terremoto de Japón?
Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16.27 horas (hora local) y tiene el hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros, se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local) y a poca profundidad. En total, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.
El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, ha explicado durante una rueda de prensa que "dada la cantidad de zonas sin suministro de agua, se dispondrá de ayuda específica", tal y como ha recogido la cadena de televisión NHK.
Previamente, las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y ha hecho hincapié en que la intensidad del seísmo es de 7, la más alta en la escala japonesa, en zonas de Uki y Hikawa, mientras que ha alcanzado el grado seis en áreas circundantes, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.
De momento, se han descartado problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, así como en la de Gnekai, en la prefectura de Saga, tal y como ha explicado la compañía eléctrica de Kyushu.
Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha pedido a todos los que se encuentren en áreas afectadas "mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más terremotos de magnitudes similares". Además, ha confirmado que el Gobierno se encuentra "analizando la situación y los posibles daños causados" por los seísmos.
Te puede interesar
Arrestado un menor de 15 años como sospechoso del tiroteo en Seattle
Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en el tiroteo ocurrido durante un popular festival de comida. La Policía sigue buscando a un segundo sospechoso.
Macron indica que el incendio en Landas está "bajo control" pero el de Gironda "sigue muy virulento"
En alusión al incendio en el departamento de Gironda, que ha arrasado 42 000 hectáreas, el jefe del Elíseo ha afirmado que "seguimos luchando". "Se ha estabilizado, como se suele decir, pero sigue siendo muy virulento y hay que ser extremadamente prudentes durante las próximas horas y los próximos días", ha advertido.
Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo
Sin embargo, ha advertido que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.
Al menos tres muertos y cuatro heridos en un tiroteo en Seattle
El tiroteo ha ocurrido en una feria gastronómica y, según el alcalde de Seattle un hombre ha sido detenido en relación los hechos. Además, se busca al supuesto segundo atacante.
El terror colono se expande mientras Gobierno israelí agrava el cerco contra Cisjordania
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado que las operaciones "antiterroristas" se ampliarán en las próximas semanas. La Autoridad Palestina pide "acción internacional urgente".
El incendio de Gironda deja 240 viviendas destruidas y 75 bomberos heridos
El fuego, que ha arrasado 42 000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 220 000 personas, sigue fuera de control, aunque las autoridades descartan por ahora evacuar Burdeos. Macron presidirá este lunes una célula de crisis interministerial.
La policía abate cerca de Berlín al presunto autor del atropello múltiple
Abdul Ballout, de 21 años de edad, había sido condenado a un año y diez meses de prisión en mayo por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.
Cerrada la A63 en Baiona, hacia Burdeos, por los incendios de Gironda
La prefecta de Gironda, Sophie Broca, ha pedido a los turistas que no vayan a la zona. Además, ha anunciado que no permitirá "el regreso de los evacuados a las comunidades ni el desarrollo de la actividad laboral" como mínimo hasta el lunes.
Un muerto y 16 heridos en un atropello múltiple en la fiesta del Día del Orgullo en Berlín
Una persona ha fallecido y 16 han resultado heridas en el atropello ocurrido durante la fiesta del Día del Orgullo en Berlín. La policía busca al conductor del vehículo que se ha dado ha la fuga. Según la policía, el sospechoso es de ideología islamista.