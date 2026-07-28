Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16.27 horas (hora local) y tiene el hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros, se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local) y a poca profundidad. En total, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.



El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, ha explicado durante una rueda de prensa que "dada la cantidad de zonas sin suministro de agua, se dispondrá de ayuda específica", tal y como ha recogido la cadena de televisión NHK.



Previamente, las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y ha hecho hincapié en que la intensidad del seísmo es de 7, la más alta en la escala japonesa, en zonas de Uki y Hikawa, mientras que ha alcanzado el grado seis en áreas circundantes, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.



De momento, se han descartado problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, así como en la de Gnekai, en la prefectura de Saga, tal y como ha explicado la compañía eléctrica de Kyushu.



Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha pedido a todos los que se encuentren en áreas afectadas "mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más terremotos de magnitudes similares". Además, ha confirmado que el Gobierno se encuentra "analizando la situación y los posibles daños causados" por los seísmos.