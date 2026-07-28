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Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el suroeste de Japón y deja al menos 50 heridos

Las autoridades temen que haya fallecidos en la explosión en un centro comercial en Kumamoto. La alerta de tsunami para el suroeste del país ha sido retirada. 

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 7,1 graduko lurrikara batek Japonia astindu eta tsunami alerta piztu du
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Agencias | EITB

Última actualización

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde se han registrado al menos 50 heridos de momento, según han indicado las autoridades del país, que han emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país que ya ha sido retirada. Asimismo, se teme que haya personas muertas en la explosión ocurrida en un centro comercial en Kumamoto.
  
El Centro Médico Regional del Norte de la ciudad de Yatsushiro, en el municipio de Hikawa, ha indicado que los heridos han sido trasladados a varios hospitales de la zona, de los cuales una decena procedían de un asilo de ancianos de la ciudad, donde cientos de personas han evacuado sus casas y se han dirigido al Ayuntamiento.

¿Dónde y cuándo ha tenido lugar el terremoto de Japón?

Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16.27 horas (hora local) y tiene el hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros, se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local) y a poca profundidad. En total, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.
  
El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, ha explicado durante una rueda de prensa que "dada la cantidad de zonas sin suministro de agua, se dispondrá de ayuda específica", tal y como ha recogido la cadena de televisión NHK.
  
Previamente, las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y ha hecho hincapié en que la intensidad del seísmo es de 7, la más alta en la escala japonesa, en zonas de Uki y Hikawa, mientras que ha alcanzado el grado seis en áreas circundantes, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.
  
De momento, se han descartado problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, así como en la de Gnekai, en la prefectura de Saga, tal y como ha explicado la compañía eléctrica de Kyushu.
  
Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha pedido a todos los que se encuentren en áreas afectadas "mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más terremotos de magnitudes similares". Además, ha confirmado que el Gobierno se encuentra "analizando la situación y los posibles daños causados" por los seísmos.

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