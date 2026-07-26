La policía abate cerca de Berlín al presunto autor del atropello múltiple

El presunto autor del atropello múltiple contra al Día del Orgullo LGTBI ayer, sábado en Berlín, en el que murió una persona y otras 29 resultaron heridas, ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital alemana, han afirmado este domingo varios medios.



Según el diario Bild, fuerzas especiales de la Policía han rodeado una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés, donde han entablado un tiroteo con el fugitivo, que finalmente ha sido abatido.



El individuo fue identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años de edad, indicó el Bild.



"Estoy agradecida a las fuerzas de seguridad por haber localizado tan rápidamente al atacante. Es un logro extraordinario", ha declarado a este medio la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger.



También el digital Focus, que cita fuentes de la investigación, y la cadena regional RBB, han difundido que el autor del atentado ha muerto por disparos de la policía.



Ballout permanecía fugado desde que supuestamente cometió el atropello el sábado por la noche y la policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de Berlín ni en otros lugares que fueron examinados.



Según ha informado la fiscalía, Ballout contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.



Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.



No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.