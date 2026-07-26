HARRAPAKETA BERLINEN

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Poliziak tiroz hil du Berlinetik gertu, larunbateko harrapaketaren ustezko egilea

Abdul Ballout 21 urteko gazteari urtebete eta hamar hilabeteko espetxe-zigorra ezarri zioten maiatzean, Sirian Estatu Islamikoarekin (EI) bat egiten saiatzeagatik.

Berlin (Germany), 26/07/2026.- People attending a mourning march following a car-ramming attack near the Christopher Street Day (CSD) parade route pass an electronic display showing a police appeal for information about suspected perpetrator Abdul B. in Berlin, Germany, 26 July 2026. Police said the suspect was believed to be linked to Islamist circles, while German Interior Minister Alexander Dobrindt said the 25 July vehicle ramming, which killed one person and injured 29 others, is being investigated as a terrorist attack. (Terrorista, Atentado terrorista, Alemania) EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Protesta Berlinen, susmagarriaren argazkia ondoan dela. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Atzo, larunbata, LGTBI Harrotasunaren Egunaren ospakizun baten kontra autoz egindako harrapaketaren ustezko egilea hil dute Spandau herrian, Alemaniako hiriburuaren kanpoaldean, hainbat hedabidek igande honetan jakitera eman dutenez.

Bild egunkariaren arabera, Poliziaren indar bereziek Berlingo kanpoaldeko udalerri horretako lorategi bat inguratu dute, eta tiroketa izan dute iheslariarekin. Azkenean, hil egin dute.

"Eskerrak eman nahi dizkiet segurtasun indarrei erasotzailea hain azkar aurkitzeagatik. Lorpen izugarria da ", adierazi dio Bildi Iris Spranger Berlingo Barne arduradunak.

Ikerketako iturriak aipatzen dituen Focus hedabide digitalak eta eskualdeko RBB kateak ere atentatuaren egilea poliziaren tiroen ondorioz hil dela zabaldu dute.

Larunbat gauean ustez harrapaketa egin zuenetik ihes eginda zegoen susmagarria, 21 urteko Abdul Ballout. Poliziak ez zuen aurkitu Berlin erdialdean familiarekin partekatzen zuen etxebizitzan, ezta aztertu zituzten beste leku batzuetan ere.

Fiskaltzak jakinarazi duenez, Balloutek aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretagatik, eta aurtengo maiatzean urtebete eta hamar hilabeteko kartzela-zigorra ezarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik.

Baldintzapeko askatasunean geratu zen justiziak fiskaltzaren errekurtsoa ebazten zuen bitartean, zigor luzeagoa eskatzen baitzuen, eta bitartean deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen.

Oraindik ez da baztertu Balloutek konplizerik eduki izana, eta poliziak bere inguruko hainbat pertsona atxilotu ditu galdeketa egiteko. Ez da jakitera eman, dena dela, zerikusirik ote duten.

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