SUTEAK FRANTZIAN

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A63 errepidea itxi dute Baionan, Bordelerantz, Gironda eta Landetako suteengatik

Sophie Broca Girondako eta Akitania Berriko prefektak bertara ez joateko eskatu die turistei. Gainera, iragarri du ez duela utziko "ebakuatuak erkidegoetara itzultzen, ezta lan jarduera garatzen ere", gutxienez astelehenenera arte.

Llamas descontroladas en el departamento de Gironda REMITIDA / HANDOUT por SERVICIO DE BOMBEROS DE LA PREFECTURA DE GIRONDA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/7/2026
Llamas descontroladas en el departamento de Gironda. Foto: EuropaPress
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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herria eta Bordele lotzen dituen A63 autobidea itxi egin dute Baiona parean, 19:00etan. Aurrez, 17. irteeraren (Liposthey) eta 24. irteeraren (Saskiak) artean ere itxita zegoen hego-iparralderantz, eta, alderantzizko norabidean, Bordeleko ingurabidearen eta 23. irteeraren (Marcheprime) artean ere bai.

Bordeleko hegoaldeko trenen trafikoa ere etenda dago. Trenak geldirik daude, esate baterako, Hendaian, norabide horretan.

Sophie Broca Girondako prefektak ohartarazi du egoera "oso larria" dela, eta iragarri du ez duela utziko "ebakuatuak euren komunitateetara itzultzen, ezta lan jarduera garatzen ere, gutxienez astelehenera arte, sutea kontrolpean egon arte", "salbuespenezko zirkunstantziek salbuespenezko neurriak eskatzen dituztelako".

Era berean, turistei dei egin die ingurune horretara joan ez daitezen, egoera normalizatu arte.

Izan ere, "asteartetik aurrera, zoritxarrez, tenperaturak gora egingo du berriro, eta minimo oso altuetara itzuliko gara, 38 eta 40 graduetara", adierazi du prefektak. "Faktore horrek fenomenoa larriagotu dezake", ohartarazi du.

Guztira, 240 etxebizitza suntsitu ditu suak orain arte Girondan, prefekturaren arabera. Orain arte biktima zibilen berririk ez badago ere, 75 suhiltzaile zauritu dira, eta horietako 10 ebakuatu behar izan dituzte.

Girondako suteak 240 etxebizitza suntsitu ditu eta 75 suhiltzaile zauritu dira
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