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2028ko hauteskundeetara aurkeztearekin txantxetan aritu da Trump

Iragarkia
AMDEP9449. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 24/07/2026.- Captura de una transmisión de la cadena C-Span del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca este viernes, donde bromeo con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal, en Washington (EE.UU.). EFE/ C-Span /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Laugarren agintaldi posible bat aipatu du Trumpek modu sarkastikoan. Bere aurreko hauteskunde kanpainen antzera, AEBko presidenteak txapel gorri bat jantzi du, aurrealdean “TRUMP 2028” idatzita. Dena dela, Trump (80 urte) ezin izango da 2028ko hauteskundeetara aurkeztu, AEBko Konstituzioak bi agintaldi baino ez baititu onartzen.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

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