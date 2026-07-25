2028ko hauteskundeetara aurkeztearekin txantxetan aritu da Trump
Laugarren agintaldi posible bat aipatu du Trumpek modu sarkastikoan. Bere aurreko hauteskunde kanpainen antzera, AEBko presidenteak txapel gorri bat jantzi du, aurrealdean “TRUMP 2028” idatzita. Dena dela, Trump (80 urte) ezin izango da 2028ko hauteskundeetara aurkeztu, AEBko Konstituzioak bi agintaldi baino ez baititu onartzen.
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110.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte Arcachongo sutearen ondorioz
Agintariek ohartarazi dutenez, sua kontroletik kanpo dago Arcachongo badian, eta "2022koak baino baldintza okerragoak" ditu. Eskualde horrek bere historiako sute suntsigarriena izan zuen urte hartan. Biscarrossen, beste sute batek 2.600 hektarea erre ditu, eta, hori dela eta, 31.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte.
Kontrolik gabe jarraitzen dute Arcachongo eta Landetako suteek, eta kea Bordelera iritsi da
Girondako sute handiak eskualdeko hiribururantz egiten jarraitzen du. Dagoeneko 19.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu, eta Girondan eta Landetan 141.000 pertsona baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte.
Bruselak lau hegazkin mobilizatu ditu Greziatik eta Italiatik, Madrilgo eta Avilako suteei aurre egiten laguntzeko
"Madrilgo Erkidegoko historiako suterik larriena" dela esan du Ayusok, eta lehentasun nagusia "bizitzak salbatzea" dela azpimarratu du. Suak 6.000 hektarea inguru erre ditu dagoeneko, eta garrak "itzali ezinik" jarraitzen dute.
Trumpek muga-zergen beste oldarraldi bat hasi du: EBko ekonomia % 10eko zergen mehatxupean
AEBko Gobernuak adierazi du muga-zergak eta merkataritza negoziazioak erabiltzen jarraituko duela herrialdea berrindustrializatzeko, langileak babesteko eta merkataritza defizita murrizteko tresna gisa.
Milaka pertsona ebakuatu dituzte Landetan piztu den sute baten ondorioz
Sutea ostegun arratsaldean piztu zen Bizkarrotzeko errepide batean eta 23.000 pertsona ebarkatu behar izan dituzte. 600 suhiltzaile baino gehiago ari dira sua itzaltzeko lanetan.
Rubiok Lavrovi esan dio AEB prest dagoela Errusia eta Ukrainaren artean bitartekari lanak egiteko
Kremlinek 2022tik bi herrialdeen arteko gatazka laster konpontzeari buruzko baikortasuna murriztu du.
AEBk eta Saudi Arabiak akordio nuklearra sinatu dute
Herrialde arabiarrak uranioa aberasteko programa nuklear zibila garatu ahal izango du horri esker, eta trukean enpresa estatubatuarrek Saudi Arabian ekoizten den energia nuklearra eskuratzeko lehentasuna izango dute.
AEBk Iran bonbardatu du hamaikagarren gauez jarraian
AEBko Armadak “helburu militarrak” jo ditu Teheran hiriburuan eta herrialdearen hegoaldeko kostaldean. Iranek, erantzun gisa, AEBren herrialde aliatuei eraso egin die, Barein, Kuwait eta Jordaniako base estatubatuarrak kolpatuz.
Ipar Euskal Herriko 15 urtetik beherakoek ezingo dute sare sozialetan sartu irailetik aurrera
Frantziako Asanblea Nazionalak behin betiko oniritzia eman dio 15 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatuko dien legeari. Europan pausoa eman duen lehen estatua da.