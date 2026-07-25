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Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028

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AMDEP9449. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 24/07/2026.- Captura de una transmisión de la cadena C-Span del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca este viernes, donde bromeo con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal, en Washington (EE.UU.). EFE/ C-Span /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
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EITB

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El mandatario ha hecho alusión a un posible cuarto mandato, y se ha puesto una gorra roja, con el año 2028 en la parte frontal, característica de sus campañas electorales. Sin embargo, Trump, de 80 años, no puede presentarse, ya que la Constitución de Estados Unidos limita a dos los mandatos presidenciales.

Donald Trump Estados Unidos Internacional

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