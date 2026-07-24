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Bruselas moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia para ayudar en los incendios que asolan Madrid y Ávila

Ayuso ha asegurado que es "el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid", y ha subrayado que la prioridad absoluta es "salvar vidas". El fuego ha quemado ya unas 6000 hectáreas, y está ahora mismo "fuera de capacidad de extinción".
Un camión de bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, en la carretera M 206 entre Torrejón y Loeches, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado restablecida en la tarde de este jueves tras el corte provocado por un incendio declarado este mediodía próximo a la vía y que ha afectado a los trenes que cubren el trayecto Mejorada de Campo y Alcalá de Henares. Alberto Ortega / Europa Press 23/7/2026
Un camión de bomberos, durante las labores de extinción de un incendio forestal en Madrid. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bruselak lau hegazkin mobilizatu ditu Greziatik eta Italiatik, Madril eta Avila astintzen dituzten suteei aurre egiten laguntzeko
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EITB

Última actualización

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que han movilizado cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España. Esta medida llega después de que el Gobierno español tocase la puerta de la Unión Europea para reforzar la lucha contra los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la Meseta.

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,  ha asegurado que es "el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid", y ha subrayado que la prioridad absoluta es "salvar vidas". El fuego ha quemado ya unas 6000 hectáreas, y está ahora mismo "fuera de capacidad de extinción".

Así, a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se había activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar, al menos, cuatro aeronaves de extinción de incendios de ala fija. La UE ha respondido positivamente.

"Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar", ha dicho la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

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