Bruselas moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia para ayudar en los incendios que asolan Madrid y Ávila
La Comisión Europea ha anunciado este viernes que han movilizado cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España. Esta medida llega después de que el Gobierno español tocase la puerta de la Unión Europea para reforzar la lucha contra los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la Meseta.
De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que es "el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid", y ha subrayado que la prioridad absoluta es "salvar vidas". El fuego ha quemado ya unas 6000 hectáreas, y está ahora mismo "fuera de capacidad de extinción".
Así, a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se había activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar, al menos, cuatro aeronaves de extinción de incendios de ala fija. La UE ha respondido positivamente.
"Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar", ha dicho la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
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