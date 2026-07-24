El Gobierno español declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por cuatro incendios

El Gobierno español ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11 500 personas entre ambos territorios.

Tras la declaración de la emergencia nacional la dirección operativa de la emergencia ha quedado encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10 000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro iniciado en Almorox (Toledo) pero que afecta también a la Comunidad de Madrid, que se encuentra en fase de estabilización.



En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.