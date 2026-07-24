El Gobierno español declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por cuatro incendios
Los tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados, a pesar de los trabajos nocturnos de los diversos equipos de extinción. Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complican las labores de extinción. El incendio en Burgohondo (Ávila) avanza de forma virulenta.
El Gobierno español ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11 500 personas entre ambos territorios.
Tras la declaración de la emergencia nacional la dirección operativa de la emergencia ha quedado encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10 000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro iniciado en Almorox (Toledo) pero que afecta también a la Comunidad de Madrid, que se encuentra en fase de estabilización.
En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.
Los incendios de Madrid siguen fuera de control
La Comunidad de Madrid ha informado que los tres fuegos simultáneos que afectan a la región continúan sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos nocturnos de los diversos equipos de extinción han sido efectivos y se ha limitado su avance en dos de los casos (Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias).
Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes, según avanza el gobierno regional en la información que ha enviado a los medios.
El incendio de Ávila avanza con virulencia
El incendio en Burgohondo (Ávila) destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos, y las llamas entraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro, que ha quedado arrasada.
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