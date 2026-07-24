Será noticia: Última jornada de calor antes del cambio, el incendio forestal de las Landas y la guerra de Irán
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes 24 de julio de 2026:
- Último día de calor, previo al cambio: Hoy será una jornada calurosa y soleada en todo el País Vasco. Tras una primeras horas frescas, los termómetros comenzarán a subir. En Navarra habrá alerta naranja por calor en la Ribera y en el centro. Además, habrá aviso amarillo en el Pirineo, de 13:00 a 21:00 horas, así como en el centro de Álava y en la comarca del Ebro, de 13:00 a 19:00 horas. En Iparralde también habrá aviso amarillo por calor desde el mediodía de hoy hasta las 06:00 horas del sábado.
- Incendio en Las Landas: Un gran incendio declarado el jueves por la tarde en la zona de Biscarrose ha quemado ya 2500 hectáreas de bosque y vegetación y ha obligado a evacuar a 23.000 personas, principalmente de personas que se encontraban en viviendas, varios campings, una residencia de ancianos y en un campamento.
- Guerra en Irán: La guerra iniciada en febrero por EE. UU. e Israel en Irán continúa lejos de la solución. Estados Unidos ha atacado por 13ª noche consecutiva a Irán, matando a cuatro personas e hiriendo a otras siete. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado a Irán con utilizar los fondos congelados iraníes para pagar los daños causados a los buques y cargamentos de EE. UU. Irán ha respoondido que que apoderarse de los activos de otra nación supone un "precedente incendiario".
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